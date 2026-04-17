Hernán Medford y su análisis de la sequía de victorias de Saprissa en el Morera Soto

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, afirmó que cuenta prácticamente con todo el plantel para hacerle frente al duelo contra Alajuelense, que será el domingo a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto.

El Pelícano afirmó que David Guzmán es el único futbolista que genera dudas en este momento, pero afortunadamente han recuperado a los jugadores lesionados.

“Todos los jugadores están bien, Guzmán está con un poco de dudas, pero en esa parte tengo tranquilidad, hay variedad. Físicamente el equipo está bien, el rotar un poco en el juego ante Liberia, lo teníamos bien planificado.

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Hernán Medford confirmó que tiene casi a su plantel completo para el clásico ante Alajuelense, que será este domingo. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Un clásico siempre es motivante, son 3 puntos, un juego de mucho orgullo, los dos se matan en la cancha, futbolísticamente hablando”, afirmó.

Para hacer historia

Saprissa tiene cerca de 3 años sin ganar en Alajuela y el Pelícano habló sobre la importancia que tendría volver a traerse los tres puntos de la Catedral rojinegra.

“No manejo estadísticas de ese tipo, solo de los jugadores, cantidad de goles que llevamos, las estadísticas de historia no vienen al caso.

“Dos, tres años... El presente es lo que me importa, en la vida estamos para cambiar la historia”, sentenció.

Sobre el regreso del defensor Fidel Escobar, esto dijo Hernán:

“Él puede jugar cualquier posición (central o en la media), está de regreso, futbolísticamente está bien, en cualquier puesto lo hace bien”.

También habló de Tomás Rodríguez, que fue muy criticado en el juego contra Liberia, del domingo pasado, pero que luego hizo en el torneo de Copa ante Sporting.

“El problema no es fallar, es no estar en el momento, porque si falla estuvo ahí. Todos fallamos en algún momento, hay que ir agarrando confianza, para que el promedio de fallas sea menor”.