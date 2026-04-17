Hernán Medford no se guardó nada y esto dijo de los jugadores que recientemente fueron captados tomando licor

Hernán Medford conversó con los medios, previo al clásico de este domingo ante Alajuelense y se refirió a los casos que se han detectado, de jugadores tomando alcohol.

Este viernes, al entrenador del Deportivo Saprissa le consultaron por las fotos y videos que han circulado de futbolistas, en sus casas u otros espacios, disfrutando de unos fresquitos, como Alejandro Bran, Kenneth Vargas y recientemente una foto en donde aparecen los morados Jefferson Brenes y Bancy Hernández festejando un cumpleaños.

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Hernán Medford habló de las apariciones de algunos futbolistas tomando alcohol. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Esto dijo el Pelícano

Para Medford, es importante educar al jugador:

“No es normalizarlo, al final no es normal, pero tampoco es satanizarlo. Un muchacho que se sienta al mediodía, a celebrar su cumpleaños a tomarse una cerveza no es problema.

“Qué moralistas somos, los jugadores todos nos tenemos que cuidar, pero hay derecho en la vida privada, mientras no abuse, es una tema de mucha moralidad a veces.

“Tiene que ser un tema de educación, de momentos, creo que son cositas que no hay que normalizarlas, pero no satanizarlas, educar al jugador en esa parte.

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“Yo les digo que tienen su vida privada, cuídenla, tienen derecho a disfrutar un poco, evitar los abusos, de cualquier cosa, no entiendo por qué satanizarlo.

“Como en un lugar ha habido problemas vamos a escabullir a ver qué sale en otro equipo. Ojo: todos tenemos cola que nos pisen, el jugador es público, los entrenadores son públicos, hay periodistas que son más conocidos que un jugador y tienen que cuidarse”.