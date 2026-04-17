¿Quieren en Saprissa que Alajuelense quede fuera de semifinales? Erick Lonis respondió

¿En Saprissa están pendientes de Alajuelense y lo que pasa si la Liga no clasifica a semifinales?

Este domingo, morados y liguistas se enfrentan en el clásico nacional, que será en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 5 de la tarde y Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del club fue tajante sobre el porvenir del cuadro rojinegro.

Las declaraciones las dio al periodista Yashin Quesada. Lonis recalcó que se prepararon para enfrentar no solo a la Liga, sino que pensaron en la seguidilla de partidos, que comenzó el domingo pasado ante Liberia, juego que perdieron en el Ricardo Saprissa.

En este momento, Alajuelense está fuera de zona de clasificación, se ubica en el quinto lugar de la tabla, con 22 puntos

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El juego entre Alajuelense y Saprissa será el domingo, a las 5 de la tarde. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Las declaraciones de Lonis

Esto le dijo el exportero morado al periodista:

“Nosotros no nos enfocamos solamente en un partido, vamos paso a paso, pero en la parte de preparación, escogencia de jugadores, logística, fue todo en función de la seguidilla de 3 partidos.

“Liberia, Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense. El partido del domingo es un clásico, es una final, es un partido que queremos ganar, una cancha que se nos va bien, estamos en un buen momento deportivo, anímico, tenemos una buena cantidad de goles”, comentó.

Luego, habló del archirrival que enfrentarán el domingo:

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Erick Lonis, del Comité Deportivo de Saprissa habló del presente de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No hablamos del primer lugar, porque nunca se sabe, por ahí estamos bien, puede que Heredia pierda un partido y nosotros ganemos, pero vamos paso a paso.

“Si la Liga clasifica o no, nos tiene sin cuidado, totalmente, cuando uno se pone a pensar en el rival, pierde el enfoque.

“Esto parte del morbo, hicimos todo para ganar contra Liberia y perdimos; creamos casi 30 llegadas, 15 córners. La historia de Saprissa se enfoca en lo que podemos hacer”, añadió.