Hernán Morales, dedicado del Apertura 2025, guardó un secreto que ni su familia imaginaba. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Morales, exjugador y periodista deportivo que será el dedicado del Apertura 2025, guardó un secreto que ni su familia imaginaba.

Este jueves, durante la presentación del calendario, se anunció oficialmente que Morales será el homenajeado del torneo, una noticia que tuvo que mantener en silencio y celebrar solo por varios días.

LEA MÁS: Keylor Navas olvidó este propósito al dejar abierta la puerta para volver a la Selección de Costa Rica

“Estoy sumamente emocionado. La verdad, nunca lo esperé. No estaba dentro de ningún objetivo. Tal vez cuando era jugador sí pensaba en ser el jugador o goleador del campeonato nacional”, confesó el comentarista a La Teja.

Morales contó que se enteró hace unos días por teléfono, pero le pidieron que no lo revelara.

Hernán Morales estuvo con sonrisa de oreja a oreja. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La semana pasada le comenté a uno de mis hermanos, que estaba en casa de mi mamá, y medio les conté que me iban a hacer el homenaje. A mi familia se lo dije apenas hace dos o tres días, a mis hijas y a mi esposa. No sé qué va a pasar en el canal, seguro me van a regañar porque no se lo dije a nadie”, aseguró con humor.

LEA MÁS: Daniel Chacón dijo abiertamente quién fue el responsable de su salida de Alajuelense

El homenajeado expresó sentirse muy honrado; aunque siempre ha luchado por ser el mejor, nunca imaginó recibir un reconocimiento así, por lo que ahora experimenta una gran satisfacción.

El evento estuvo cargado de emociones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Esto es un premio extra, es como pegar la lotería. Seguro por eso no la he pegado, porque me tocaba pegar esto”, bromeó.

Entre los recuerdos que Morales guarda con más cariño está su paso por Saprissa, donde fue campeón nacional seis veces. En el equipo tibaseño siempre fue titular, esta etapa representa una de las más valiosas de su carrera.

LEA MÁS: Periodista describe a Newton Williams, el otro panameño que contrataría Saprissa

Su debut en la Primera División fue en 1971 con la S, donde tuvo la oportunidad de estrenarse anotando el gol de la victoria tibaseña.

Con los morados fue campeón nacional en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 y 1977, además fue Campeón de Campeones en 1976 y la Fraternidad Centroamericana en 1972 y 1973.

Hernán Morales defendió los colores de la S.

Sin embargo, no todo fue fácil. También recordó su etapa en Cartaginés, marcada por el doloroso descenso del equipo, un golpe que lo marcó profundamente.

LEA MÁS: Abogado de Guanacasteca sobre respuesta de Fedefútbol: “Disparan a todo a ver qué pegan”

“No puedo negarlo, me frustró mucho. Jamás pensé que me tocaría vivir eso. Pero, por dicha, Cartaginés se levantó y ya ha sido campeón”, expresó.

Con Cartaginés obtuvo el título de Campeón de Campeones en 1979. Además estuvo en el San José Earthquakes en Estados Unidos como legionario.

Otro momento importante en su carrera fue su convocatoria a la Selección Nacional para un torneo NORCECA en Trinidad y Tobago en 1971.

“Estaba muy emocionado porque no me esperaba ser llamado”, señaló.

Hernán Morales es uno de los periodistas deportivos más queridos del país. (Archivo)

Además, Morales recordó la llegada de Humberto Maschio, el entrenador argentino que dirigió a Costa Rica en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 1974, una etapa recordada con amargura.

Ese tiempo lo vivió con la frustración de no ser convocado inicialmente, aunque finalmente terminó siendo titular, lo cual, aunque ya pasaron muchos años, es un recuerdo que no olvida.

“Me sentí malísimo porque confiaba en que me llamarían. Pasaron unos días, y gracias a don Javier Rojas, que tenía mucha influencia, terminé siendo convocado”, relató.

Maschio dirigió varios fogueos y partidos decisivos, incluyendo la eliminatoria contra Honduras, marcada por derrotas dolorosas.

Hernán Morales tuvo que celebrar en silencio por varios días que sería el homenajeado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Perdimos partidos que la gente recuerda con tristeza. Yo no fui titular al principio, pero al final terminé siendo titular, un momento que guardaré siempre, aunque fue un golpe duro”, confesó.

Con la Tricolor participó también en la Copa de Naciones de Concacaf de 1971 y disputó las eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo de 1974 y 1978.

Finalmente, Morales compartió su opinión sobre el formato actual del torneo nacional, señalando que a veces no es el más justo. Explicó que en una temporada larga se requiere un rendimiento constante durante muchos meses, mientras que en formatos cortos puede ser más fácil ganar.

“El que clasifica de cuarto puede ser campeón en tres o cuatro partidos, lo que a veces no parece justo. Pero así lo hemos vivido y trabajado, y al final los equipos reconocen el mérito que implica”, concluyó.