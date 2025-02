Keylor Navas olvidó este propósito al dejar abierta la puerta para volver a la Selección de Costa Rica

Keylor Navas se plantea volver a la Selección de Costa Rica, contradiciendo los motivos que explicó el año pasado. (Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas estaría dispuesto a volver a la Selección de Costa Rica, así se desprende de la entrevista publicada este viernes por el periódico La Nación con el guardameta, en la que deja abierta la puerta para la posibilidad.

El meta tico afirmó que está dispuesto a hablar con el técnico de la Tricolor, Miguel Herrera, al respecto y que es un tema que podría evaluar, postura que contradice la que tenía hace unos meses.

“Para nadie es un secreto que la Selección es la Selección. Yo había tomado una decisión de estar fuera de la Selección; estaba pasando una etapa complicada y difícil de mi vida. No sé los planes que tiene el entrenador y demás. Si me llama y hablamos, pues lo haremos y veremos qué pasa”, comentó en la charla con el periodista Esteban Valverde.

LEA MÁS: Importante medio de España saca a la luz “el lado oscuro de Keylor Navas”

Lo que ahora ve como una posibilidad, choca con lo expresado en mayo del 2024 cuando renunció a la Sele para no quitarle espacio a otros.

“En la vida uno también debe saber o creer cuál es el momento indicado para decir hasta aquí. Salir de la Selección era algo que llevaba analizando; no fue que un día me levanté y dije ‘me retiro’, no fue así.

“Yo vi que estar ahí (en la Selección) es como quitarle la oportunidad a otro portero. Venía una Copa América y este torneo le sirve a un guardameta para ganar confianza y aprendizaje”, dijo Keylor en junio en una entrevista con el periodista Yashin Quesada.

Keylor Navas había dicho que no quería bloquear a nuevos valores, como Patrick Sequeira. Foto: prensa FCRF

Tras su retiro, quien quedó con el puesto de portero fue Patrick Sequeira, joven de 23 años que se tuvo que comer la bronca de sustituir a un nombre tan pesado, pero en la Copa América demostró calidad para el puesto.

Con el cambio de parecer de Keylor y depende de la decisión de Miguel Herrera, le estaría quitando espacio a un meta que se valorizó mucho y que incluso hoy por hoy es titular en la primera división de Portugal con el Casa Pía, en el que se ha consolidado como figura.

LEA MÁS: Nuevo técnico de Keylor Navas falló uno de los goles más increíbles en la historia del fútbol argentino

Keylor Navas debería reconsiderar su decisión

Hernán Morales, exjugador del Saprissa y Cartaginés y uno de los comentaristas más respetados de Costa Rica, es del fuerte criterio que Keylor no debería volver, porque en efecto podría bloquear el crecimiento de un jugador que demostró con creces su capacidad como Patrick.

Don Hernán es muy sincero al decir que cuando Navas se marchó a Sequeira le quedó una responsabilidad y un peso muy grande, pero que con mucha personalidad y calidad, Sequeira demostró estar a la altura y ahora no sería conveniente hacerlo bajado.

“Yo siempre pensé que Keylor no iba a volver, dichosamente para todos nosotros, apareció Patrick y la verdad es que ha demostrado buenas cosas. Nos ha dado confianza, seguridad, tal vez aún no es un líder, pero está en camino a eso, está creciendo aceleradamente.

“Yo sentiría que si ya en su momento Keylor había dicho que no volvía ni quería quitarle la oportunidad a nadie, es un tema que ya se había superado y cumplido, dichosamente en los partidos que ha jugado Patrick ha cumplido. Yo sigo admirando a Keylor, es el portero que nos ha puesto en la palestra, pero también cuando anunció que se retiraba dejó un espacio que Patrick llenó muy bien”, comentó.

Para Morales, incluso hasta para el mismo Navas podría no ser tan conveniente, su momento deportivo ya no es el de otras épocas tras estar algunos meses sin jugar y hasta podría golpear su imagen con la afición.

“Yo sinceramente creo que el mismo Keylor debería de repensarlo, yo no lo vería como una buena decisión regresar a la Selección. Hizo tantas cosas que creo no vale la pena arriesgar ese prestigio que ganó, no tenemos el mismo momento futbolístico, no es un equipo consolidado, con paso firme en otros aspectos. No vale la pena que se arriesgue por volver ahora que está más cerca del retiro”, finalizó.