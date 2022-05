Hernán Torres: “No creo que la planilla de la Liga sea tan extensa”

Hernán Torres sufrió una derrota en su primer partido ante Grecia. Rafael Murillo (Rafael Murillo)

Hernán Torres agarró una brasa, un equipo que atraviesa una crisis, al que le urge ganar el título 30 para montar el fiestón del centenario y para peores a una semana de su llegada le toca visitar a su archirrival, Saprissa.

Alajuelense llega en una posición incomodísima, siendo últimos de la tabla con cinco puntos de dieciocho disputados y con la obligación de ganar en la Cueva si no quiere ver más comprometida una posible clasificación a la cuadrangular.

El técnico no oculta que hay cosas en las que están sufriendo, este viernes le preguntaron qué tipo de variantes se podrían dar ahora que Jonathan McDonald dejó el equipo para irse al fútbol de Catar, especialmente por tener una “planilla extensa”, y de inmediato aclaró que eso no es así.

"En cuanto a la plantilla extensa, no creo que sea tan extensa. Hoy en día no tengo lateral derecho, hoy en día está jugando (Allan) Miranda y no tengo quién lo reemplace si se llega a lesionar, por ahí hay dificultades y complicaciones, tengo lesionado a (Luis) Sequeira, a (José) Salvatierra.

“Por la izquierda tengo a (Cristopher) Meneses , el otro (Daniel Villegas) está lesionado, ¿entonces? yo diría que no es tan extensa, no es tan extensa la nómina, sí hay muchos jugadores de mitad para adelante , hay muchas alternativas, pero atrás no tengo tantas”, indicó el sudamericano.

Insistió que eso no sucede por negligencia de la directiva si no por las lesiones que se han presentado,

De la salida de McDonald del club dijo que les dolió su viaje al fútbol de Catar, pero que él no iba a ser la piedra en el zapato para el crecimiento económico y profesional del goleador.

Ordenaditos en la Cueva

Volviendo al clásico, Torres le pide orden a sus futbolistas este sábado en Tibás, donde él una vez ganó en su primera etapa con los manudos, en el 2015.

“En el juego siempre hay revancha, disputa, perdí la final (del 2015 ante Saprissa) pero les gané clásicos en el torneo regular, va a ser difícil, muy complejo, pero en la situación que estamos necesitamos sí o sí, no porque sea Saprissa, sumar de a tres”, explicó.

El cafetero recordó que el primer clásico que dirigió en Tibás, en el 2015, lo ganó pero las condiciones eran muy diferentes, puesto que llegaron ubicados en el primer lugar de la tabla y ahora son últimos.

Alajuelense sonó el miércoles, 1-0, contra Grecia. Rafael Murillo (Rafael Murillo)

“Pero los clásicos son clásicos, los clásicos son como las finales, no se juegan, se ganan. Independientemente de dónde estén los equipos, los clásicos se trabajan”, insistió.

El técnico añadió que aunque este viernes esperaban que el portero Esteban Alvarado quedara inscrito ante la Unafut, luego de que la FIFA le envió su pase provisional, el titular será Patrick Pemberton.