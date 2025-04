Hija de jugador de Cartaginés hornea postres para ayudar a personas sin hogar

Luciana, hija del jugador del Cartaginés Kevin Espinoza cocina un hermoso proyecto con su familia. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Luciana es la hija mayor del jugador del Cartaginés Kevin Espinoza y desde agosto del año pasado le da rienda suelta a un hermoso proyecto.

La niña tiene 3 años y heredó de su mamá Daniela Solano el amor por la cocina y con ella prepara repostería para vender. Pero Luci no se deja lo recaudado, sino que lo que gana lo invierte en comida, para alimentar a quienes más lo necesitan.

La idea de donar las ganancias de su negocio fue de la propia Luci, quien a su corta edad ha visto a muchas personas pidiendo ayuda en las calles y unos días después de debutar en las redes sociales afirmó que quería ayudar a quienes no tienen qué comer.

Una de las cosas que más le gustan a Luciana es ir al Fello Meza y acompañar a su papá. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

“Me encanta cocinar y en agosto del año pasado comenzamos a grabar los videos, porque ella tiene facilidad de palabra y le encantan las cámaras, además le dijimos que si quería comprarse cositas que vendiera repostería, porque así incentivábamos el valor del ahorro.

“Un día me dijo ‘mamá quiero hacer algo con usted’ y le abrimos el perfil en Instagram que se llama ‘Keeping up with Luli‘. Vendimos algunos postres entre los vecinos y una semana después le preguntamos qué quería hacer con la plata y nos sorprendió cuando nos dijo ‘ayudar a los niños que no tienen comida’“, recordó su mamita.

Daniela reconoció que para ella era increíble que una niña tan pequeña tuviera esa visión, porque por lo general, los niños quieren tener juguetes y que las ganancias le queden a ella para tener sus cositas, lo que la respuesta de su hija la llenó de orgullo.

Doña Cindy (derecha), abuelita de Luci le ayuda a su mamá a hacer la comida que van a regalar. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Un día pasamos a un restaurante de comidas rápidas y compramos unas hamburguesas para regalarle a algunos niños y me parece que eso la marcó y por eso decidió lo que quería hacer con la plata.

“Ese día me sorprendió mucho, lloré y no podía creerlo, pero le dije a Kevin que algo estábamos haciendo bien, nosotros vivimos en San Sebastián y constantemente vemos muchas personas en las calles y ella se alegra cuando repartimos la comidita”, contó su mamá.

Luci y su familia retomaron este proyecto hace unos días. Lo tuvieron pausado por cinco meses, debido al nacimiento de su hermanita Alana y constantemente le pide a su mamá hacer repostería, por lo que su mamá hace de tripas chorizo para complacerla y no apagar ese increíble deseo de servir.

Luci tiene una hermanita de 3 meses, llamada Alana. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lo que le gusta. Luci conversó brevemente con La Teja y afirmó que le gusta hacer cupcakes y donas y lo que más disfruta de grabar es estar con sus papás

Emocionada

Kevin contó que su esposa llevó cursos de repostería. En el menú preparan galletas, queques y cheescakes y lo venden entre vecinos, amigos y el jugador brumoso le lleva a sus compañeros de equipo y todo se traduce en un éxito rotundo en ventas.

“A veces me llevó 30 queques y los compañeros me piden más, en donde vivimos se nos van rapidísimo y estamos procurando vender una vez a la semana. Me gustaría hacerlo más seguido, porque se entretiene mucho, pero a veces por falta de tiempo no puedo.

La pequeña es una experta en la cocina. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Cada vez que vamos a preparar algo lo grabamos. Yo me encargo de poner música y mi esposa le alista los ingredientes. Ya sabe lo que tiene que decir para los videos, presentar la receta y mezclar los ingredientes. Una vecina le regaló el traje de chef y una hermana un delantal y mis suegros le dieron los implementos para cocinar”, afirmó el futbolista.

Luego de que se venden los postres, con la plata recaudada, Daniela y su mamá Cindy se dedican a preparar la comida que van a regalar. A veces pasan a un restaurante de comidas rápidas y compran algunos combos, la intención es siempre llevar alimento para alegrar las noches de esas personas que esperan por un plato de comida.

Además, tienen en mente un proyecto más grande y en el futuro quieren hacer una fundación.

Luciana y su mamá Daniela están cocinando una vez a la semana, para seguir con su lindo proyecto. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“A futuro vemos algo lindo, una fundación, a Luci le sobra amor para pensar en los demás y en un futuro queremos tener una especie de comedor, porque es seguir con la linda iniciativa que tuvo hace unos meses.

“La familia está muy involucrada con esto, mis papás viven en el mismo condominio que nosotros y nos ayudan a vender, a Luci le encanta ir al estadio Fello Meza y ellos nos cuidan a la bebé para poder llevarla, que disfrute ese momento con su papá y viva estos lindos momentos”, recalcó.