Hija de Maradona dice que jueza del caso por la muerte de su padre le mintió

Una de las hijas de Diego Maradona dijo que la jueza apartada del juicio por la muerte del “Diez” le juró que no estaba haciendo un documental sobre el caso, antes de descubrirse que sí participó en uno.

“Me juró por sus hijos que no había documental y yo le creí”, dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, quien declaró como testigo en el juicio político a la magistrada Julieta Makintach, de 48 años, según el medio local Infobae.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de la jueza como protagonista de un documental clandestino sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en el 2020.

Por el incidente, Makintach fue removida y el juicio anulado. El jueves comenzó el proceso que juzgará la conducta de la jueza y puede derivar en su destitución.

Lo que dice la acusación

Según la acusación de la fiscal Analía Duarte, la magistrada participaba en esta producción audiovisual “con el fin de explotar comercialmente” el caso Maradona y su accionar afectó la imagen del poder judicial “frente al mundo”.

“No podía dejar de llorar, no lo podía creer”, dijo Gianinna al recordar cuando vio las imágenes del documental en la audiencia. Su hermana Dalma iba a declarar, pero desistió en el juzgado.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Makintach se defendió diciendo que el proyecto fue una propuesta “de una amiga” y que “no existía la idea de un documental”.

“Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias (...). Ojalá alguno me hubiera venido a decir ‘estás poniendo en riesgo el debate’”, dijo el jueves de la semana pasada.

Se prevé que el proceso termine este jueves y luego habrá seis días hábiles para que el jurado tome su determinación.