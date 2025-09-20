Embargan a hermanas y al abogado de Maradona por presunto fraude en el manejo de su marca

A Matías Morla, abogado de Diego Maradona le embargaron bienes, presunta administración fraudulenta de la marca del astro argentino. Instagram. (Instagram. /Instagram.)

La justicia argentina embargó los bienes de dos hermanas de Diego Armando Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en el 2020.

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca “Diego Maradona” y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del “10”.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, fueron procesadas como “partícipes necesarias” del hecho.

A todos ellos se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos ($1.337.800, es decir, 671 millones de colones).

El tribunal consideró que la sociedad comercial conformada por Morla para administrar la marca era un “mero ropaje” y que Maradona “seguía ejerciendo señorío” por sobre su patrimonio al momento de su muerte.

En esas condiciones, señala el fallo, los bienes, tangibles o no, “pasan inmediatamente a propiedad de sus herederos”, en este caso los hijos.

En veremos. El juicio por la muerte de Maradona se anuló en mayo pasado, como se dice se encuentra en un estado de limbo, lo que significa que habrá que iniciar uno nuevo desde cero; debido a un escándalo de nulidad que involucró a una jueza. Este proceso legal, que comenzó en marzo de 2025, buscaba determinar si hubo responsabilidad por homicidio culposo de siete profesionales de la salud acusados de negligencia en el cuidado del futbolista.

La causa comenzó en el 2021, cuando dos de las hijas de Maradona (Dalma y Giannina) acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca, que incluye millonarios contratos en distintos países. Luego se sumaron como querellantes los otros tres hijos del ídolo futbolístico.

Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

El proceso por la marca se lleva a cabo en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso, y aún no hay fecha para su reanudación.