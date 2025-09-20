Hijo de Zinedine Zidane cambia de nacionalidad y jugará con Argelia

El arquero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane ha cambiado de nacionalidad deportiva para competir por Argelia. AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

El arquero Luca Zidane, hijo del legendario capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 1998 Zinedine Zidane cambió de nacionalidad deportiva para competir por Argelia, anunció este viernes la federación del país norafricano (FAF).

“La FIFA acordó oficialmente, este viernes 19 de setiembre, al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino”, informó la FAF.

Luca, de 27 años, juega desde el verano del 2024 en el Granada de la segunda división española. Formado en el Real Madrid, llegó incluso a debutar con el primer equipo blanco en 2018, cuando su padre era el entrenador, antes de ir cedido una temporada al Racing Santander y jugar luego dos años en el Rayo Vallecano.

Meses después de acabar su contrato con el Rayo, firmó en setiembre del 2022 por el Eibar (2° división), con el que jugó hasta su pase al Granada.

La familia de la antigua estrella de los Bleus es originaria de un pueblo de la provincia de Bugía, a más de 200 kilómetros al este de Argel.

Zinedine visitó al menos dos veces Argelia desde que se retiró en el 2006, una de ellas en diciembre de ese mismo año, invitado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, y fue recibido como un héroe.