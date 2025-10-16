Hillary Castro, ex de Allan Alemán le sigue tirando con todo a la ex de Marvin Loría

Hillary Castro, expareja de Allan Alemán no se le quedó callada a Melanie Valverde, expareja de Loría. Instagram Hillary Castro. (Instagram Hillary Castro. /Instagram Hillary Castro.)

Hillary Castro, expareja de Allan Alemán no se quedó con las ganas y siguió respondiendo a los ataques de Melanie Valverde, aún esposa de Marvin Loría.

En su cuenta de Instagram, Castro aprovechó para aclarar que ella y Loría son amigos desde hace 10 años y le volvió a tirar a Valverde.

Melanie Valverde, ex de Marvin Loría comenzó una batalla en redes con la ex de Allan Alemán Hillary Castro. Instagram Melanie Valverde. ( Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

“Yo no sé por qué ella está haciendo esto; pero me parece muy hipócrita de su parte, porque dice que alguien le contó y no quería herirla.

“Hace un mes, mes y algo usted está soltera porque llegó a hacerle un show a su marido, porque estaba con otra y él lo que hizo fue irse con otra mujer y dos meses después sigue peleándolo”, comenzó diciendo Hillary.

Hillary Castro, ex de Allan Alemán le volvió a tirar a la ex de Marvin Loría

La ex del Súper Ratón continuó con la tiradera

Hillary no se quedó ahí, porque le dedicó buen rato a hablar de Melanie Valverde, la expareja del jugador morado y afirmó:

“Ella ve como prueba de que yo soy la moza del marido de ella, me daría mucha pena estar casada y decir que mi marido tiene una moza, pero bueno, dése su lugar.

“Esa fue su prueba, una foto de nosotros el día de mi cumpleaños, había un montón de gente, no es que estábamos solo nosotros dos; cuando yo tengo un montón de fotos con él, porque es mi amigo lo conozco desde hace años, desde antes que usted existiera en la vida de él”, añadió.

Finalmente, Castro le mandó un “consejo” y le dijo:

“Yo no sé si usted tiene amigas que no la asesoran, pero ha sido demasiado show por una persona que no la quiere. O sea se nota, no hay que ser muy inteligente para saberlo.

Hillary Castro, ex de Allan Alemán volvió a tirarle a Melanie Valverde

“Yo soy team mujeres, el marido de ella lo sabe, pero no soporto a las mujeres sobradas, que pelean por hombres, porque yo puedo pelear por lo que quiera, pero no por un hombre que me está faltando el respeto. Si fuera que usted nos vio besándonos, pero son simplemente sus celos enfermizos”, dijo.