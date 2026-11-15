¡Histórico! La Selección de Fútbol para Amputados empata contra Inglaterra y avanza a cuartos de final

La Selección Nacional de Fútbol para Amputados clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, al empatar 1-1 ante Inglaterra, en un juego clave realizado este domingo.

Los nacionales cayeron 2-1 el sábado, en el debut ante Polonia y en la segunda parte del partido sellaron el pase a la siguiente ronda, ya que Irán, la tercera Selección que debía enfrentar Costa Rica no asistió al torneo.

El tico Sigdor Urrutia marcó el gol del empate ante los ingleses al minuto 52.

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La Selección Nacional de Fútbol para Amputados selló su pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo, que se lleva a cabo en México. Foto: Instagram Selección Nacional de Fútbol para Amputados. (Foto: Instagram Selección Nacional de Fútbol para Amputados./Foto: Instagram Selección Nacional de Fútbol para Amputados.)

Tres puntos de oro

Al darse la ausencia de los iraníes, la organización le dará los tres puntos a la Sele y de esta manera, avanzan como segundo lugar o uno de los mejores terceros.

Esta es la segunda Copa del Mundo a la que asiste la Selección Nacional de Fútbol para Amputados.

El partido contra Irán estaba programado para este lunes, a las 3:30 p.m.