La Selección de Amputados tiene un desafío que quiere superar en el Mundial de México

La Selección de Fútbol de Amputados se prepara para representar a Costa Rica en su segunda Copa del Mundo, un reto que llega después de ocho meses de preparación y de un proceso que ha permitido que esta disciplina crezca de manera importante en el país.

Su técnico, Harold Villalobos, aseguró que el equipo viaja a México con la ilusión de competir contra las mejores selecciones y con un objetivo claro: superar la primera ronda.

El camino hasta este Mundial no ha sido sencillo. Desde que comenzó el proyecto en el 2015, Villalobos y su amigo y excompañero de universidad, el exjugador del Municipal Liberia Jhanny Flores han tenido que trabajar sin descanso para conseguir jugadores, recursos y apoyo económico.

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La Selección de Fútbol de Amputados parte a México este miércoles, para participar en la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Esta vez, la preparación también tuvo un ingrediente especial: el respaldo de empresas y patrocinadores permitió que el equipo pudiera concentrarse en lo deportivo, sin tener que preocuparse tanto por conseguir recursos para el viaje.

La Tricolor partirá este miércoles 11 de noviembre rumbo a México, donde debutará el sábado 14 ante Polonia. En el grupo también tendrá como rivales a Inglaterra e Irán, actual campeona de Asia; en total se enfrentarán 24 selecciones.

Con toda la fe

-¿Cómo ha sido la preparación para esta Copa del Mundo?

Hace ocho meses empezamos el proceso, haciendo trabajos de playa y de montaña, es un torneo de alta exigencia.

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- ¿Es el primer Mundial de esta Selección?

Es la segunda Copa del Mundo. En el 2018 fuimos a México, a través de una invitación, y en ese torneo obtuvimos la posición número 18, de 24 países.

Se han jugado cinco ediciones de la Copa Uncaf, donde logramos un subcampeonato y en las últimas dos ediciones Costa Rica quedó campeón, actualmente es la bicampeona.

La Selección de Fútbol de Amputados la compone un total de 17 jugadores. Foto: Facebook. (Selección de Fútbol de Amputados/Facebook)

- ¿Y cuál es el itinerario de la Sele?

El equipo sale rumbo a México, este miércoles 11 de noviembre; hace una escala en Ciudad de México y de ahí para Guadalajara.

El equipo se instalará en San Juan de los Lagos y y ya tenemos programados los entrenamientos de los días 12 y 13.

Costa Rica debutará el sábado 14 de noviembre ante Polonia, a las 5 p.m., un día después jugará contra Inglaterra, a las 10 a.m. y cerrará la fase de grupos el lunes 16 contra Irán, a las 3:30 p.m.

- ¿Cuál fue el principal reto para organizar la participación en este torneo, más allá de lo deportivo?

Precisamente, eso ha sido como el talón de Aquiles. Un profesor universitario nos dijo hace unos años que nos estábamos arriesgando a fundar un deporte en donde no había nada en el país y que nos iba a costar obtener recursos con esto.

Jhanny Flores y Harold Villalobos son los fundadores y entrenadores de la Selección de Fútbol de Amputados. Foto: José Díaz. (Jose Diaz)

Pero gracias a Dios, don Rodolfo Villalobos y Julián Valverde nos dieron una exposición enorme y ya llegó el tiempo de bonanza, porque se nos unieron varias marcas y pasamos de estar en tiempos de escasez a tener un momento de abundancia y ahora, podemos enfocarnos en lo deportivo, porque la Selección viaja en las mejores condiciones al mundial.

- El objetivo siempre es ganar, pero ¿tras qué va la Selección?

Nosotros no tenemos techo, pero sí somos conscientes de que nos vamos a enfrentar contra los mejores equipos del mundial. Las selecciones de Polonia y de Inglaterra tienen un nivel espectacular y la de Irán es la actual campeona de Asia.

Nuestro objetivo es la segunda ronda y ya por llegar a esta etapa, lo demás es ganancia; tenemos la responsabilidad de poder enfrentarnos de tú a tú con los mejores.

- ¿Cómo se juega el fútbol para amputados?

El campo es más reducido, tiene una medida de 60x40, las porterías son las que se utilizan en liga menor, que miden 5 metros de largo y 2 metros de de alto; juegan siete contra siete.

Hay una particularidad y es que el portero debe tener sus dos piernas, pero funcionalidad en una sola mano, al contrario del jugador de campo.

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Los jugadores lucieron los uniformes que usarán en la cita Mundialista. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El jugador de campo debe tener sus dos brazos, pero funcionalidad en una sola pierna; necesita sus dos brazos porque se desplaza con los bastones canadienses, que son los bastones que se utilizan para jugar este deporte.

Son dos tiempos de 25 minutos, la pelota no se puede tocar con los bastones porque es considerado como una extensión de la mano y están prohibidas las barridas. También está prohibido que el jugador toque la pelota con el muñón. El muñón es el residual de la amputación.

En el caso de los porteros, los que tengan un muñón mayor a 6 centímetros deben ir vendados al torso y atajar con una sola mano.