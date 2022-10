Holandesa anda buscando a Bryan Ruiz por algo que quedó pendiente

A minutos de que inicie el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, una holandesa está intentando localizar al capitán de los rojinegros, Bryan Ruiz.

Ella ingresó al país el jueves pasado y anda con su novio. La mujer se llama Hester de Haan y su pareja Robin ter Maat.

Hester de Haan y Robin ter Maat quieren ver a Bryan Ruiz. (Cortesía )

La Teja pudo hablar con la mujer para que nos contará cuál es la historia con el capi.

“Yo soy fan del Twente, Bryan era el capitán y uno de los mejores jugadores del equipo cuando fue campeón”, empezó diciendo la mujer.

“La historia es con los permisos de residencia y de trabajo de él en Holanda. Yo trabajaba en una oficina que daba las residencias y los permisos y yo le ayudé”, explicó la holandesa.

Bryan Ruiz ya tiene planes para cuando se retire del fútbol

“Entonces, como los permisos salieron tan rápido, Bryan quiso agradecerme invitándome a un partido del Twente, pero no se pudo porque los empleados no podemos recibir ese tipo de regalías y él dijo que me lo quería agradecer”.

Entonces, la mujer se vino a Costa Rica a pasear, por primera vez en este 2022, y quiere contactar a Ruiz para recordarle la historia.

Hester nos dejó el itinerario para que le informemos a Ruiz cuándo se pueden poner de acuerdo y ver si la recibe a ella y a su novio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Él quedó muy agradecido y me regaló una camisa del Twente, sin autografiar porque tampoco se puede, pero siempre dijo que quería agradecerme a su manera. Sé que hoy hay partido y también somos fans de Alajuelense”, expresó.

Los holandeses estarán en el país hasta el 21 de octubre y el Capi no tiene ni idea de que están por acá. “Es una sorpresa”, dijo.

Así que Ruiz, La Teja tiene el itinerario para que pueda agradecerle a sus amigos europeos.

Ruiz fue campeón con el Twente en la temporada 2009-2010. Los holandeses están en estos momentos en Tortuguero.