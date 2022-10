Bryan Ruiz ya tiene planes para cuando se retire del fútbol

A Bryan Ruiz y su familia no les cabe la menor duda que seguirá vinculado al fútbol en otros campos. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

A Bryan Ruiz le quedan tres meses de carrera futbolística, su adiós está a la vuelta de la esquina, pero el capitán de Liga Deportiva Alajuelense y la selección nacional ya tiene en la mira cuáles serán sus próximos pasos.

Tanto el futbolista como su familia, tienen más que claro que el diez no se alejará del fútbol, se dará unos tres o cuatro meses de descanso para pasear con su familia o relajarse un poco y volver por más.

Como entrenador, gerente deportivo o dirigente son las opciones que el Capi baraja según reveló en el programa Acceso Total, el cual se estrenó en Canal 6 este sábado por la noche.

“Sí, lo he hablado con varias personas, con el mismo Agustín (Lleida) en su momento, que una vez finalizada mi carrera, quiero apartarme unos tres, cuatro, cinco meses del fútbol para disfrutar a mi familia como ellos se lo merecen, ir a pasear y dedicarme un poco más ellos”.

“Después quiero dedicarme a estudiar el fútbol, no sé si seré entrenador, asistente, o estaré ligado de alguna manera al fútbol, pero estoy casi seguro que en el algo seguiré ligado, pues es algo que he hecho toda mi vida, no creo que uno pueda desligarse totalmente, aparte que amo al fútbol”, dijo.

Para su abuelo y mentor, don Rubén González, no cabe duda que su nieto tiene todo para dedicarse pronto a los banquillos.

Bryan Ruiz suele dar instrucciones y consejos a sus compañeros desde la banca cuando no está jugando. (Rafael Pacheco Granados)

“Él quiere aprender más, aprender a dirigir, yo he estado ahí cerquita de ellos y lo ve uno que es muy metido en eso, yo veo que él pueda llegar a ser buen director técnico”, comentó.

Adicionalmente su esposa, Carolina Jaikel, también ve imposible que Ruiz se desligue así como así de las canchas.

“Yo no lo veo a Bryan fuera del fútbol, le gusta demasiado y le gusta mucho la parte estratégica, ver partidos analizarlos, ver videos, no me lo imagino, tal vez no inmediatamente, pero a largo plazo lejos del fútbol, no lo veo”, dijo.

Es solo esperar un tiempo, pero parece claro que los destinos del Capi estarán probablemente en los banquillos, pues incluso ya tiene sus estudios aprobados en ese campo.

