Honduras se expone a esta sanción por la agresión contra Javier Aguirre, técnico de México

Javier Aguirre salió con un corte muy fuerte en su cabeza en el partido entre Honduras y México. Foto: X

Honduras y México libraron una guerra en territorio catracho que, lamentablemente, una vez más en esa nación, fue más allá de lo deportivo con la brutal agresión que sufrió el técnico azteca Javier Aguirre.

En el encuentro disputado en San Pedro Sula, que los catrachos ganaron 2-0, al finalizar el juego la afición empezó a lanzar botellas, latas y cosas a la cancha, una de ellas impactó la cabeza del entrenador mexicano, que le hizo un severo corte por el que brotó mucha sangre.

El Vasco dejó la cancha con parte de la cabeza y cara ensangrentada, mientras que la gente no dejaba de lanzar objetos al resto de la delegación del Tri.

Tras los hechos sucedidos, la Federación Mexicana de Fútbol publicó un comunicado en el que pide que a la federación hondureña se le castigue severamente.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌



Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽

NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL



NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad.

“Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la Concacaf que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido en el estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula Honduras.

“Es urgente que todos los involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos”, destaca el comunicado en sus redes sociales.

La Federación Mexicana de Fútbol pide un castigo ejemplar para Honduras.

Tras lo solicitado, la Federación hondureña se expone a una fuerte multa, tanto económica como el veto de sus estadios, ya sea no usarlos del todo o jugar a puerta cerrada como se prevé que sucederá.

De acuerdo con el artículo 26 del reglamento de la competencia, el multón iría de los 3 mil hasta los 10 mil dólares, esto ante la falta de seguridad por parte de la selección hondureña.

“La falta de seguridad por parte del anfitrión será sancionada con multas entre USD 3,000 y USD 10,000 dependiendo de la severidad de la infracción, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: reacción inadecuada al lanzamiento de objetos al terreno de juego o en las gradas por parte de los espectadores”, dice el reglamento.

Por su parte, el veto a la cancha es algo que parece inminente, y sería de un mínimo de dos partidos aunque podrían ser más, en este caso los pagaría en las eliminatorias rumbo al mundial 2026.

Concacaf también emitió un comunicado en el que condena lo ocurrido e informa que iniciará una investigación para establecer responsabilidades.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol”, destacaron.

Quien no se quiso referir al respecto fue el afectado, quien solo felicitó a los catrachos por la victoria y saludó a las afectados en Honduras por las inundaciones y el mal tiempo.

“Primero que todo, los hondureños están sufriendo, están perdiendo sus casas y sus trabajos por la tormenta. Un saludo para Honduras que está sufriendo por la tormenta tropical Sara.

“Nada, es fútbol (sobre la agresión). Ellos merecieron ganar y no me queda nada más que felicitarlos. Lo otro no vala la pena ni mencionarlo, no soy de quejarme”.