Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, lidera pretemporada de árbitros en Bolivia

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, está en Bolivia, país donde inauguró este martes la pretemporada de los árbitros de ese país, según información de la Federación Boliviana de Fútbol.

Horacio Elizondo fue hasta con indumentaria de la Selección de Costa Rica a trabajar con la Federación Boliviana de Fútbol.

Elizondo funge como empleado de la Fedefutbol y preside la Comisión de Arbitraje. Es la cabeza del arbitraje nacional.

La Federación Boliviana escribió lo siguiente en sus redes sociales. “El día de hoy, en instalaciones de la Federación Boliviana de Fútbol de la ciudad de Cochabamba se inauguró la ‘Pretemporada de Árbitros de la División Profesional’ que se llevará a cabo del 30 de enero al 3 de febrero de este año, en busca de elevar el nivel del arbitraje nacional.

“Está pretemporada tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los árbitros a través de pruebas mientras complementan el conocimiento que tienen con la experiencia compartida de los instructores. La presencia de expertos como el profesor Horacio Elizondo, de Argentina, y César Muñiz, de España, garantiza un enfoque integral en la formación y evaluación de los colegiados”, dice la información de los bolivianos.

Horacio Elizondo dio alguna charla en Bolivia. (Federación Boliviana de Fútbol)

La Teja le consultó a Wáter Quesada, uno de los exárbitros más respetados de nuestro país, qué opina de esta situación.

“Desde un inicio los mandamás de nuestro fútbol sabían de esta doble función del señor Elizondo, con lo cual, muchos no compartimos por obvias razones, él no tiene la culpa de que se lo permitieran desde un inicio. No es lógico que el campeonato sea suspendido por algunos días y en lugar de seguir trabajando más duro con sus dirigidos, esté en otro país.

“Eso sin dejar de lado los juegos de la Liga de Ascenso, dichoso que pueda compartir y tener la credibilidad en dos Federaciones”, expresó Quesada.

El analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, expresó que si él fuera miembro del Comité Ejecutivo, no aceptaría la dualidad de funciones de Elizondo.

“Es lamentable, no aceptaría que tenga dos trabajos porque a él se le paga mucho dinero para que venga a mejorar el arbitraje y se va a Bolivia, mientras el arbitraje aquí está fatal.

“El arbitraje no ha mejorado nada desde la fecha uno hasta la fecha cinco, hubo errores lamentables como la de Bryan Cruz, que no sancionó una devolución de Michael Barrantes a Leo Moreira de Alajuelense”, manifestó el analista arbitral.

Bejarano aseguró que Jeffrey Solís, el segundo a bordo en la Comisión de Arbitraje, también está fuera del país, en México, recibiendo un curso para árbitros élite. Por lo tanto, la coordinación quedó en manos de Mario José Araya. “A ese no lo respetan los árbitros”, tiró Bejarano.

El exárbitro Marvin Amores también criticó la situación. “El arbitraje aquí está mal y él anda muy tranquilo trabajando para la Federación de Bolivia, ganando el jugoso salario de aquí más el de Bolivia”, expresó.