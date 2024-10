Horacio Elizondo se va del país en medio de crisis arbitral por temas personales, ¿es definitivo?

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, avisó en un audio a los árbitros nacionales que saldrá del país a arreglar asuntos personales en un momento crítico en el seno del arbitraje, cuando los cuestionamientos a las decisiones son de todos los días.

La Teja tiene dicho audio, en el que explica que saldrá del país por un asunto personal, que no sabe cuándo regresará, pero espera que sea en pocos días y que estará monitoreando todo lo que ocurra alrededor.

Horacio Elizondo no estará en el país por unos días. (Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, las decisiones arbitrales y en la sala VOR están en el ojo de la crítica. La Fedefutbol no envió ninguna comunicación oficial donde informe de la salida del argentino ni tampoco para decir quién quedará a cargo o, al menos, coordinando durante su ausencia. Se da por sentado que será Jeffrey Solís.

“Les mando este audio para decirles que me voy a volver a la Argentina, tengo que solucionar algunos temas personales, así que no sé cuándo voy a estar volviendo, espero que no sean demasiados días, voy a estar colaborando, monitoreando, no aflojar, a meterle con todo, estamos en tramo final y no tenemos que aflojar”, se oye decir a Elizondo en el audio.

El periodista deportivo y director de Humano Inteligencia Empresarial, Alexander Aguilar, manifestó que es saludable que se haga un comunicado para matar rumores, chismes y malos pensamientos, suponiendo que la salida de Elizondo es conocida por sus jefes.

“Para acrecentar una saludable cultura de organización interna, hay que evitar hasta donde sea posible los rumores de pasillo y los chismes. En el momento que una empresa comunica una información, favorece esa cultura, se genera un mejor clima, una adecuada comunicación interna y externa, vertical y horizontal y los resultados serán mejores”.

Para eso, dice Aguilar, los directores, las gerencias y los colaboradores en general deben conocer bien la estructura en la que están.

Wálter Quesada, exárbitro, dijo que Elizondo tiene todo el derecho de salir a atender asuntos familiares, pero ese tipo de movimientos deben darse a conocer para evitar suspicacias y malos entendidos.

“Eso es una informalidad, decir que se va y ya. La Federación debe hacer un comunicado para informar porque la Comisión de Arbitraje es como una empresa privada, si era planeado se debía saber con antelación y si es una emergencia, lo deben estar informando, con más premura, pero que la opinión pública lo sepa, eso mata todo chisme”, considera.

Las decisiones de la sala VOR han sido cuestionadas.

Elizondo salió este lunes del país, según nos confirmó la Oficina de Migración y Extranjería, rumbo a Argentina.

La Teja consultó a la Fedefutbol sobre la veracidad de la información, los motivos de la salida y quién queda al mando de la Comisión de Arbitraje, pero de momento no hemos recibido respuesta.

Con Elizondo fuera del país y sin un comunicado oficial que explique quién tomará las riendas de la Comisión de Arbitraje en su ausencia, el ambiente de suspicacia en torno a las decisiones arbitrales podría seguir creciendo, lo que pone aún más presión sobre la Fedefutbol para brindar una respuesta clara y oportuna.