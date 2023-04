Ídolo de Alajuelense ve un camino claro a la situación de los extranjeros en el club

Existe un gran contraste entre los fichajes ticos con los extranjeros en este torneo en Alajuelense. (Lilly Arce)

A falta de cuatro jornadas para que acabe el Clausura 2023, la situación de los extranjeros en Alajuelense es compleja y con un futuro incierto por lo visto en el campeonato nacional.

En la Liga, las épocas en las que extranjeros como Pablo Izaguirre llegaban a marcar diferencia no se han visto en los últimos tiempos y la cual se ha acentuado más este torneo.

Izaguirre nos indicó que al ver los datos y lo que ocurre en la cancha le ha extrañado, pero que tiene claro cuál es el camino que tomarán.

Tres de los cuatro foráneos han tenido poca regularidad, el argentino Dardo Miloc y el hondureño Ángel Tejeda ingresan de cambio solo en algunos partidos y han sido titulares en muy pocos partidos. El domingo pasado ante el Herediano, ni siquiera entraron en convocatoria.

Miloc suma 417 minutos en 14 partidos, de los que fue titular solo en tres, mientras que Tejeda tiene 518 en 15 juegos, de los que ha sido titular solo en tres y suma solo dos goles. Datos según la aplicación oficial de la Unafut.

El panameño Freddy Góndola perdió el protagonismo de torneos anteriores y con Andrés Carevic ha sido principalmente suplente, suma 859 minutos en 17 partidos. Sobre él hay quejas de un pronunciado bajón de rendimiento que le habría hecho perder el puesto.

En la Liga se hizo normal este torneo que tres de los cuatro extranjeros, plazas que la mayoría de los equipos tienen de estelares, vean los partidos de la banca, es un lujo que muchos señalan como un desperdicio y se cuestionan si el otro torneo seguirán vistiendo de rojinegros.

“En el caso mío tuve la suerte que Farinha me pidió y pude venir a Costa Rica, yo siempre me sentí un jugador importante en el equipo. Yo siento que lo que está sucediendo con los extranjeros de la Liga, es que primero hay que ver el gusto futbolístico del profesor Carevic. No sé si es que ellos son jugadores que Carevic pidió, si eran a su gusto.

“Estamos hablando de tres extranjeros que el técnico no pidió y no terminan siendo del gusto futbolístico de él, eso es lo más complicado y creo que es lo situación que pasa con ellos”, explicó el argentino.

A Izaguirre le llama la atención como incluso jugadores juveniles o con poca experiencia en primera les acabaron ganando el puesto como Josimar Alcócer, Doryan Rodríguez y Rashir Parkins.

Para Pablo lo lógico es que cuando acabe el torneo, los jugadores se vayan si Carevic sigue en el club, porque para él más allá de un lujo, le queda claro que no son del gusto del entrenador. Es la explicación que se da.

“Es un tema que ellos tienen que evaluar, cuál es su situación, ponerse a pensar, en el caso de Tejeda si la Liga tiene como prioridad contratar a (Jonathan) Moya y no sé cual sea la situación de Miloc, si en ese lugar tiene a Rashir Parkins adelante, está Celso, Alex López, no deja de ser complicado.

“Creo que de la única forma que estos extranjeros continúen en Alajuelense es que cambien al entrenador y que otro técnico les dé alguna chance, vea que el otro día no estuvieron ni en lista. Góndola si juega más, pero quizás no termina de convencer, capaz que la única manera de disimular esto es que sea campeón y que en esa euforia los dejen”, añadió.

Los tres tienen contrato con los erizos hasta diciembre.