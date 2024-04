Ídolo del Cartaginés le manda mensaje a Marcel Hernández ante incómoda situación del club

Los aficionados del Cartaginés le tienen cada menos paciencia y tolerancia al delantero cubano Marcel Hernández, quien ha sido señalado por el mismo presidente del club, Leonardo Vargas.

Marcel Hernández fue silbado en el último partido de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

La relación del cubano con la afición siempre ha sido de un enamoramiento futbolístico, al punto que muchas veces quedó en banca y la afición exigía que lo metieran y que fuera titular. Pasó cuando el técnico era Paulo Wanchope y con Mario García.

Sin embargo, la racha negativa del Cartaginés, que ya suma diez partidos sin ganar, ha roto esa confianza y el cubano empieza a ganar anticuerpos entre la afición. Algo impensado meses atrás.

A Marcel, aparte de bajo rendimiento, se le achaca un liderazgo negativo en el equipo. El jugador se ha defendido, ha dicho que él no impone nada a nadie, que lo buscan para conversar y que nadie lo ha “endiosado” pero que ningún jugador en el país tiene los números que él tiene en cinco años.

El cubano ha marcado 128 goles en cinco años, jugando para Cartaginés (108) y Alajuelense (20) y 39 asistencias, según datos de Transfermarkt.

El exjugador del Cartaginés Bernard Mullins dijo que el aficionado brumoso está muy agradecido con Marcel por lo que ha hecho, pero nota un deterioro de la relación con una parte de la afición.

“Yo creo que Marcel mal acostumbró a la afición a buenas actuaciones y ahora que no salen las cosas, que no aporta igual, la gente siente que no está aportando”, destacó.

Bernard Mullins le dice a Marcel Hernández que no se presione.

Mullins le mandó un mensaje al cubano.

“No se tiene que sentir presionado por marcar goles, sí tiene que saber que los debe meter, pero no con esa presión”, añadió.

El periodista y narrador de TD Más, Juan Carlos Solano considera que la relación entre afición y Marcel sí se ha deteriorado bastante.

“Creo que la afición no está contenta con el rendimiento del jugador, el aficionado sabe de fútbol y sabe cuándo un jugador está entonado y metido con el equipo y cuando no y le están cobrando lo que se dice extracancha de él”, opinó.

Sin embargo, dijo que esas situaciones son normales en grandes jugadores cuando entran en rachas.

“No es el primero que pasa por algo así y no será el último”, dijo.

En resumen, la relación entre Marcel Hernández y los aficionados del Cartaginés ha experimentado un cambio notable, y sin duda, será un tema de seguimiento en las próximas jornadas futbolísticas que involucre al equipo de la Vieja Metrópoli.