Iñaki Alonso ve a Saprissa mejorando cada vez más

Saprissa tiene mucho qué mejorar y eso Iñaki Alonso lo sabe.

El técnico morado Iñaki Alonso quedó más que contento con la victoria en los últimos minutos que consiguió su equipo este domingo ante Guanacasteca.

El español resaltó que pudieron nuevamente ganar de visita y que se acercaron a la zona de clasificación, aunque sabe que todavía falta mucho por mejorar.

“El equipo está mejorando, está creciendo. Sabíamos dónde veníamos y el contexto era difícil por todo, por el campo, por el rival, que es bueno, por el calor y porque son muy rápidos. Conocía bien a Guanacaste, sabía que era un equipo que en transición es peligroso y en balón parado es de los más peligrosos de la categoría, siendo un equipo joven.

“Hay que seguir, no estamos dentro de los cuatro primeros, no estamos primeros; o sea, no hemos hecho nada”, dijo Iñaki.

A pesar de que la semana anterior elogió a su defensor Kendall Waston, esta vez el entrenador criticó la inocentada del experimentado jugador que le permitió a su rival empatar el marcador por medio de un tiro libre de Suhander Zúñiga.

“Somos un equipo que tiene que mejorar, para mí, tres fases. Hoy nos empataron por una pelota fija, necesitamos ser un equipo más duro, más consistente en eso, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Cometimos un error de hacer una falta, el balón estando en banda izquierda, hacemos falta y nos hacen gol”, dijo el técnico morado, en referencia a la mala jugada de Waston, que le dio aire a los pamperos.

El ibérico espera que el parón del campeonato le permita arreglar lo que viene mal y fortalecer lo que hace bien.