Inamu y Unafut reaccionan ante denuncia contra Rodolfo Villalobos

Una mujer denunció que fue objeto de supuestos malos tratos, gritos y humillaciones por parte del presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, lo cual no pasó desapercibido para algunas instituciones.

La jefa de recursos humanos de la Federación, de quien nos reservamos el nombre, expresó en una denuncia, que llevó al secretario general del Comité Ejecutivo, Gustavo Araya, una serie de acciones que calificó de humillantes y denigrantes.

Por esa situación, el Comité Ejecutivo realizará este miércoles una sesión extraordinaria donde analizará el accionar de Villalobos y si es necesario elevar el caso a la Comisión de Ética.

Si le aplican el Código de Ética de la FIFA, Villalobos podría ser suspendido por un mínimo de dos años de toda actividad futbolística, además de recibir una fuerte multa económica.

Según una trabajadora de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos la trató mal y la humilló.

Eso sería un duro traspié para el dirigente en su intención de llegar a ser uno de los directores del máximo órgano mundial del fútbol, la FIFA.

Entre las cosas que describió la mujer en la denuncia se puede leer: “‘No quiero hablar más con usted, me estoy enojando’, y corta la llamada. Finalizada la conversación me encuentro en un total estado de quebranto emocional ya que nunca en mi vida y experiencia laboral me han tratado de la forma tan humillante, denigrante y despectiva como lo hizo el señor Villalobos”.

Rodolfo Villalobos podría ser inhabilitado hasta dos años de toda actividad futbolística

“He recibido numerosas llamadas y mensajes de funcionarios de la FCRF donde me comentaron, en cuestión de minutos terminada la llamada, que escucharon los gritos del señor Villalobos hacia mí”.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) puso a disposición de la joven toda la estructura que tienen para asesorarla en el caso.

“El respeto a los derechos humanos debe primar en todas las relaciones interpersonales y es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a gozar de ellos.

“Sobre las situaciones de carácter laboral, nuestro país tiene normativa que ha ido ajustando y robusteciendo en la medida en que ha ido adoptando instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas trabajadoras”. Ese fue el mensaje que la gente de comunicación nos envió, en una respuesta institucional.

Vicky Ross dijo que todas las empresas están en la obligación de darles trato digno a sus colaboradores. (Alonso Tenorio)

Doña Vicky Ross, presidenta de la UNAFUT, no entró en valores de juicio, pero expresó que todas las empresas deben tener espacios para la resolución de conflictos.

Esto dice la carta en la que trabajadora acusa a Rodolfo Villalobos de “maltratos y humillaciones”

“Creo que hay que ver qué curso se le da, por ahora es denuncia. Todas las empresas están obligadas a darles trato digno a sus colaboradores, en el marco de la ley y de las mejores prácticas también, y de asegurar instancias para que se puedan hacer denuncias sin temor a represalias, sobre todo en el caso de poblaciones subrepresentadas en las estructuras productivas, como es el caso de las mujeres”, nos dijo.

El presidente de la Asociación de Sicólogos de Costa Rica, Francisco Gólcher, expresó que las conductas violentas de patronos hacia subalternos pueden desembocar en bajo rendimiento laboral y en depresiones.

“Cuando suceden cosas como las descritas en esa denuncia, la persona afectada se siente mal, puede desarrollar crisis de ansiedad cada vez que ve al jefe. Puede haber descompensaciones. Eso se llama acoso laboral”, expresó.