Esto dice la carta en la que trabajadora acusa a Rodolfo Villalobos de “maltratos y humillaciones”

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, debió abandonar la sesión ordinaria del 7 de febrero pasado para que los demás miembros del Comité Ejecutivo pudieran leer un documento donde se detaballa una denuncia interna en su contra.

La carta le llegó al Secretario General del Comité Ejecutivo, Gustavo Araya, y fue leída en la sesión ordinaria.

El Moradito votó a favor de que el caso sea analizado en un sesión extraordinario de junta directiva.

Se trata de un documento que redactó la jefa de Recursos Humanos, de quien nos reservamos el nombre, donde hace una denuncia en contra de Villalobos por malos tratos, gritos, humillaciones y achacarle responsabilidades que no competen a su cargo.

Incluso, Rodolfo le dijo que una persona muy querida dentro de la Federación, con problemas cognitivos, hubiera hecho un mejor trabajo que ella.

Ante esa situación, los miembros del Ejecutivo decidieron someter a votación si el caso lo llevan a una sesión extraordinaria para decidir si lo elevan al Comité de Ética. La votación quedó 5 a 4, favorable a la moción para que sea visto en sesión extraordinaria. Rodolfo no estuvo en la votación.

Recordemos que Rodolfo Villalobos aún es cuestionado por la firma con la empresa Eurodata de Ricardo y Jairo Pachón, vínculo que ya no existe tras recomendación de la fiscalía de la Fedefutbol.

Incluso, el mismo Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, votó a favor de que se conozca el caso en sesión extraordinaria.

En contra votaron Heredia, San Carlos, Uruguay de Coronado y el representante del fútbol femenino.

A favor estuvieron Saprissa y cuatro miembros de la Liga de Ascenso. Faltaron los votos de Pérez Zeledón (ausente) y lógicamente el de Villalobos.

La Teja consultó a Rodolfo Villalobos sobre el asunto mediante un correo electrónico de la Fedefútbol y respondieron lo siguiente.

“Los asuntos administrativos de la Federación Costarricense de Fútbol son de manejo interno, pero nos hubiera gustado que, antes de salir con la publicación, nos permitiera aclarar que muchas de las cosas que usted asegura no son ciertas.

“En la carta nunca se habla de acoso laboral. Cuando se leyó la carta en el seno del Comité Ejecutivo siempre fue en presencia del presidente Rodolfo Villalobos”.

Llamada telefónica

En la carta, de la cual La Teja tiene una copia, se describe una conversación telefónica que Villalobos tiene con la mujer mediante altavoz y donde detalla el maltrato que recibió.

La mujer, al ser la jefe de Recursos Humanos y ser esa dependencia donde se tramitan los casos de este tipo, elevó a la máxima instancia su caso, el Comité Ejecutivo.

En la carta, se puede leer la serie de humillaciones que Villalobos comete contra la mujer.

Todo se deriva por una petición de Villalobos a la mujer para que incluya en el presupuesto una nueva plaza llamada “Jefe de Operaciones e Infraestructura”, que iniciaría con un salariazo de 1,8 millones de colones y que formaría parte de la Dirección de Operaciones y Eventos, a cargo de Lidia Rojas.

La mujer le dijo a Rodolfo en la carta que ella puede incluir en el presupuesto los aumentos salariales, pero las nuevas plazas deben ser tramitadas por los respectivos directores de cada dirección, en este caso Rojas.

Los éxitos deportivos con Rodolfo Villalobos han sido escasos.

En la carta, se lee dentro de las cosas graves.

“Por medio de la presente me remito a los incidentes ocurridos el día de hoy 31 de enero de 2023 en los que fue víctima de maltrato y humillación por parte del presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos”.

“Recibí una llamada telefónica del señor Villalobos a las 11:02 a.m. en la que era más que notorio su estado de alteración y enojo hacia mí. Esta llamada él la hizo desde la oficina de presidencia, utilizando el altavoz y estando presente además de usted (Gustavo Araya), el señor Adrián Scalfdi, director financiero y Fabián Méndez, auxiliar contable”.

La empleada de la Federación, párrafos más adelante escribe. “(...) con gritos hace referencia a que esto sucedió porque vivo en otro mundo, porque siempre estoy en otras y porque no hago mi trabajo. Luego me dijo que hubiera sido mejor asignar a Pipo para hacer mi trabajo refiriéndose al señor Wálter Barrantes, empleado de servicios generales y que tiene una evidente limitación cognitiva y física. A este punto, yo me encontraba en un estado de consternación y frustración, ya que no solo me estaba achacando responsabilidades que no me competen, sino que estaba siendo víctima de comentarios humillantes y afirmaciones injustas”.

La mujer describió lo que para ella fue lo peor de todo de la siguiente manera:

“El punto más humillante y despectivo de toda la conversación fue cuando el señor Villalobos me dijo con tono de burla y sarcasmo, ‘pero sí saliste de la reunión corriendo a hacer tu aumento, ahí sí no se te olvidó ni un colón. Eso en referencia a los aumentos salariales que él, Eladio Carranza y usted (Gustavo Araya) aprobaron para el 2023″.

Una una raya más para la gestión de Rodolfo Villalobos en la Fedefútbol.