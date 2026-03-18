Influencer tica revela incómoda propuesta de futbolista y sorprende con lo que le dijo de la esposa

La creadora de contenido Abigail Cubero sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia que vivió con un futbolista del país.

Según relató en un video publicado en su cuenta de TikTok, un jugador casado y con hijos la contactó tras verla en una transmisión en vivo.

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“Todo pasó un día que estaba haciendo un live con mi comunidad, hablando relax, y entra este personaje a mi live”, empezó contando Abigail.

Abigail Cubero contó la propuesta que recibió por medio de un video. (Abi Cubero/TikTok)

La inesperada invitación

La influencer explicó que, horas después del en vivo, el futbolista comenzó a seguirla en redes sociales y le envió un mensaje directo. Tras un intercambio cordial, la conversación tomó un giro inesperado.

“Te quería conocer, vi tu live y te me hiciste una chica muy interesante, algo así me puso, yo me quedé así como... Le pongo así como ‘hey, gracias, se te agradece mucho el comentario y la buena energía’.

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“Después de agradecerle la buena energía y él me pone: ‘te quería ofrecer algo’. El muy descarado me dice de que en la casa de un amigo de él va a haber una fiesta, una reunioncita y que va a estar toda la gente con el equipo de fútbol de él, que él va a estar, que va a haber mucho (bebidas) y mucho asunto, mucha loquera”, comentó.

La frase que generó sorpresa

Según Cubero, el jugador incluso le propuso que llevara a dos amigas y se ofreció a recogerla en su casa; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que le aseguró que su pareja estaba al tanto de la situación, lo que incrementó aún más la incomodidad.

“Y me pone al finalizar el mensaje: ‘Y no te preocupes con decirle a mi esposita, que ella está enterada de todo’ y me pone un emoji. Ya en este punto no sabía qué decirle”, detalló Cubero.

Este fue el video compartido por Abi Cubero.

Su respuesta y reacción en redes

La creadora de contenido dejó claro que rechazó la invitación y explicó que no se involucra en ese tipo de situaciones, además de que prefiere compartir solo con personas de confianza.

“Pero quiero que sepas que en serio, mi esposita sabe jaja”, le habría agregado el futbolista.

El video rápidamente se volvió viral, generando múltiples comentarios de usuarios que intentaron adivinar la identidad del jugador. Sin embargo, Abigail Cubero aclaró que no revelará su nombre.