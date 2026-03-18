Randall Casanova reapareció para mostrar un talento que lo hizo recibir una lluvia de piropos

Randall Casanova, una de las figuras más recordadas del desaparecido programa Combate, reapareció en redes sociales demostrando un talento que no pasó desapercibido.

Como si el tiempo no hubiera pasado, sus seguidoras reaccionaron de inmediato, evidenciando que sigue siendo una figura muy querida.

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Un momento que se volvió viral

El también modelo apareció en un video publicado en TikTok junto a su amigo Stevan DC, mientras disfrutaban de un karaoke en en Taberna Long Horns, en San Joaquín de Flores, Heredia.

Randall Casanova se ganó el corazón de muchos tras su aparición en el programa. (Combate Costa Rica/YouTube)

Ambos interpretaron la canción “Ahora” del cantante Alberto Plaza, mostrando complicidad y carisma frente a la cámara.

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Lluvia de elogios y nostalgia

El clip no tardó en generar múltiples reacciones, especialmente de sus seguidoras.

“Saludos a Randall Casanova, soy fan de él”, “Buena vibra, chicos, saludos Randall”, “Randall todo hermoso”, “Randítal, qué guapo”, “Esa es la actitud de Randall, saludos”, “Siempre amé a ese hombre”, “Guapo Casanova”, fueron parte de los comentarios en la publicación.

Actualmente, Randall Casanova se desempeña como modelo e instructor de baile, manteniéndose activo y cercano a su público.

Su reciente aparición no solo dejó ver su talento musical, sino que también confirmó que, a pesar de los años, su popularidad y el cariño del público siguen intactos.