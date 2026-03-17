¿Quién es Luis Mateucci? El joven al que Laura Bozzo sorprendió con un “desagradable” beso que se volvió viral

El nombre de Luis Mateucci comenzó a circular con fuerza en redes sociales luego de un momento inesperado en el reality chileno El Internado.

Durante una dinámica del programa, la expresentadora Laura Bozzo lo sorprendió con un beso apasionado frente a los demás participantes.

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En el video que se viralizó rápidamente, se observa cómo Bozzo se acerca y lo besa, luego de que uno de los presentes uniera sus rostros, esto mientras Mateucci reacciona visiblemente sorprendido y permanece inmóvil ante la situación, generando múltiples comentarios y reacciones de los usuarios.

“Mírenle la cara al tipo”, “Pobrecito”, “Pobre hombre”, “Un abuso, él estaba muy incómodo”, fueron parte de los comentarios.

Laura Bozzo aprovechó el momento para besar al modelo. (Laura Bozzo/Instagram)

Este fue el beso entre Laura Bozzo y Luis Mateucci. ( Revista Quisqueya/Instagram)

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Quién es Luis Mateucci

Mateucci es un modelo argentino de 38 años que ha logrado posicionarse como uno de los rostros más conocidos dentro del mundo de los realities en América Latina.

Luis Mateucci es modelo y empresario. (Luis Mateucci/Instagram)

Además de su carrera como modelo, también se ha desempeñado como empresario y colaborador en programas de televisión. En 2015 tuvo que asumir la dirección de una empresa familiar tras el fallecimiento de su madre, responsabilidad que marcó una etapa importante en su vida.

Con el paso de los años, Mateucci ha continuado participando en proyectos televisivos y ha manifestado su interés por explorar otras áreas, entre ellas la música, una pasión que también desea desarrollar.