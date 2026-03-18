(Video) Franco Escamilla insultó a la familia de colaborador tico tras su show en Costa Rica

Franco Escamilla estuvo en Costa Rica. Imagen de archivo. (Tomada de Twitter)

El comediante mexicano Franco Escamilla volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue precisamente por su show, sino por el mensaje que mandó a un colaborador tico después del evento que dio en el país a inicios de marzo, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

Escamilla relató la experiencia durante un programa, en un video que fue compartido en TikTok por el usuario Burmandmusic, donde se le escucha lanzando fuertes insultos contra un colaborador del lugar donde se realizó el evento.

“Un saludo a la gente de Costa Rica y al señor del audio un chinga a su reput%#&, bastar%$# madre, pendeja y bigotona madre, espero que tengas un puesto de tacos porque no te puedes dedicar al audio hermano”, dijo en la entrevista.

Ante la consulta de otros presentadores sobre lo ocurrido, el comediante explicó lo que, según él, pasó durante el show.

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“Salí a dar show y la gente me decía que no se escuchaba. Lo extraño es que hicimos prueba de sonido, hubo teloneros. La gente del al frente me decía que no se escuchaba, cuando llega uno de mi equipo y dice que no suenan. Le dije al del audio: ‘puedes venir a prenderme estas bocinas y me dijo que ahorita’, cuando me dice que sí está prendida, le dije que se acercara, me respondió que la bocina estaba prendida pero baja. Cuando revisa las dos bocinas y todo bien, algo le volvió a mover el hijo de su p%$#, pendej$##, bastard#$$, chimuela, barbuda y lonjuda madre y la gente no escuchaba, no entendía y empieza amotinar”, relató.

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El mexicano detalló que, tras la situación, decidió disculparse con el público y revisar personalmente el problema de sonido.

“Se le dice a cierta persona, sería usted tan amable de decirle al ingeniero de audio que necesito de su presencia en el camerino”, dijo al revelar que incluso cortó el show por el inconveniente.

Franco Escamilla comentó lo que le sucedió en Costa Rica.

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Escamilla también reconoció que la molestia del público era comprensible, ya que habían pagado una entrada para disfrutar del espectáculo.

“Cuando llegaron los del audio me dijeron que no pasaba nada, cuando le dije que la gente no entendía, me dijo que ese lugar no era para eventos de comedia. Cuando le dije que si podía encargarse o si le decía a mi gente que se encargaran ellos, me dijo que lo iban a arreglar, al final entre todos se pusieron a moverle al audio y por fin pudimos hacer el show”, explicó.

El comediante agregó que incluso consideró devolver el dinero si el problema persistía.

“Al final no hubo bronca y la gente se quedó”, concluyó.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde varios usuarios criticaron la forma en que se expresó, especialmente por involucrar insultos hacia la familia del trabajador.

Entre los comentarios se leen: “no me hace gracia”, “por qué tratar así a la mamá del individuo”, y “qué culpa tiene la mamá del sonido, al rato la señora es buena gente”.