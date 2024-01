Inspiradora historia: Reportera con síndrome de Down marcó la pauta en los 90 minutos por la vida

Una reportera marcó la pauta durante los 90 minutos por la vida de este sábado.

Se trata de Sharlize Silesky Monge, una muchacha con síndrome de Down que forma parte de los seis periodistas de la revista Ion, especializada en la temática.

Ella además es hija de Inés Monge, otra periodista de profesión.

Sharlize estaba toda realizada pues logró entrevistar a figuras como Kevin Chamorro, Youstin Salas, Michael Barrantes, Wílmer López y lo hizo con la seriedad del caso, demostrando aptitudes para la comunicación.

Sharlize Silesy e Inés Monge, reportaras de revista Ion, inclusiva

La Teja conversó con la mamá de esta campeona para saber un poquito más de su historia.

Monge contó que Sharlize es la hija menor, que su otro hijo también estudia periodismo y que el camarógrafo es su esposo, por lo que todo el núcleo familiar está metido de lleno en el medio. El hijo mayor no tiene síndrome de Down.

Sharlize Silesky Monge, periodista síndrome de down (Daniel Castro Ramírez)

La señora contó que tienen año y medio con el proyecto, pero que los primeros seis meses los dedicaron a la capacitación de su hija, quien ya tienen un año de hacer periodismo con la revista.

LEA MÁS: Jonathan Moya y Joel Campbell le dan triunfo a Alajuelense en el clásico de los 90 minutos por la vida

“Son seis reporteros, todos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, pero con capacidad para la comunicación. Hemos hecho coberturas, incluso cubrimos la National Down Syndrome Congress en Estados Unidos y el Colegio de Periodistas nos premió como el medio alternativo 2023.

“Es una labor importante que hacemos, abriendo camino y demostrando que ellos tienen capacidad y mucho que dar para Costa Rica y el mundo”, comentó doña Inés.

La madre de Sharlize dijo que siempre hay un shock cuando le informan a un padre que un hijo tiene Down, pero que la vida da grandes lecciones.

Sharlize Silesky Monge, periodista síndrome de down (Daniel Castro Ramírez)

“Recuerdo que cuando Sharlize nació, yo decía: ‘yo quería que fuera periodista, como yo’ y bueno, la vida nos da una lección, nos demuestra que estamos muy equivocados cuando hablamos de discapacidad. ¿Cómo me siento? Orgullosa, tengo un hijo mayor regular, no tiene Down, que estudia comunicación, entonces seremos tres periodistas en la familia y estoy muy orgullosa de mis dos hijos”, reveló la orgullosa madre.

Sharlize, por su parte, nos contó que le encanta hablar con la gente y hacer entrevistas en La Sabana, además, confesó que es saprissista y que disfrutó mucho entrevistar a Kevin Chamorro, portero del Monstruo.

“Es la primera vez que le hago una entrevista, pero lo conocía de antes”, dijo la comunicadora estrella.

Evento

Los 90 minutos por la vida es un evento deportivo que en esta ocasión convocó a los tres equipos más ganadores de Costa Rica, Saprissa, Alajuelense y Herediano para jugar una triangular en el estadio Nacional y donde se recogen fondos para ayudar a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCI)

La organización informó que se recogieron 230 millones que se utilizarán sobre todo en la compra de maquinaria y medicamentos. Según Mayra Peraza de ALCI, 75 de cada cien niños logran curarse, gracias en mucho, a la actividad.