Inter San Carlos confirma sus primeras bajas antes del debut en Primera División

Inter San Carlos comenzó con la limpia y varios de sus ahora exjugadores no estarán con el club para su debut en primera división.
Este jueves, el equipo norteño anunció la salida de 8 jugadores y del preparador físico Erick Sánchez, quien regresa al Deportivo Saprissa.
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Las salidas
Los jugadores que dejan el Inter, nuevo inquilino en la primera división, son:
Deyvergen Matthews, Daniel Rojas, Ian Smith, Dayron Sánchez, Yosimar Olivero, Elvis Mosquera, Jason Páez y Marcos Mena.
En días pasados, los alajuelenses anunciaron la llegada de Rachid Chirino, que llega procedente del Deportivo Saprissa.