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Inter San Carlos confirma sus primeras bajas antes del debut en Primera División

Inter San Carlos le dio las gracias a varios de sus jugadores, quienes no debutarán con el equipo norteño en la primera división

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Inter San Carlos comenzó con la limpia y varios de sus ahora exjugadores no estarán con el club para su debut en primera división.

Este jueves, el equipo norteño anunció la salida de 8 jugadores y del preparador físico Erick Sánchez, quien regresa al Deportivo Saprissa.

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Ian Smith queda fuera del Inter San Carlos. Foto: Facebook ISC.
Ian Smith queda fuera del Inter San Carlos. Foto: Facebook ISC. queda fuera del Inter San Carlos. Foto: Facebook ISC. (Foto: Facebook ISC./Foto: Facebook ISC.)

Las salidas

Los jugadores que dejan el Inter, nuevo inquilino en la primera división, son:

Deyvergen Matthews, Daniel Rojas, Ian Smith, Dayron Sánchez, Yosimar Olivero, Elvis Mosquera, Jason Páez y Marcos Mena.

En días pasados, los alajuelenses anunciaron la llegada de Rachid Chirino, que llega procedente del Deportivo Saprissa.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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