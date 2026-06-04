Joel Campbell ya se habría puesto de acuerdo hasta en el salario con Inter San Carlos y esta sería la cifra

Joel Campbell jugaría en el Inter San Carlos la próxima temporada; la noticia es casi un hecho, pues el club se puso de acuerdo con el jugador y básicamente solo hace falta la firma.

Inter San Carlos tiene un acuerdo con Joel Campbell

Joel Campbell ya tendría nuevo equipo en Costa Rica, el Inter San Carlos.

Geovanny Paniagua, dueño y presidente del cuadro norteño, dio detalles de la negociación, revelando incluso cuál podría ser el salario de su nueva estrella.

“Con Joel Campbell hemos conversado, junto con su representante (Joaquim Batica), tenemos una negociación en camino. Tenemos un acuerdo con él, pero todavía no ha firmado; salió que ya firmó, pero no lo ha hecho aún”.

“Es de interés para el club, por supuesto, todos sabemos lo que representa Campbell. Desde mi punto de vista, se han cometido injusticias con él, se ha hablado de más y es un baluarte de la Selección”, dijo en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

Esperan firmar el acuerdo en los próximos días

Paniagua aseguró que esperan a que Batica venga a Costa Rica para firmar el acuerdo, del cual está muy confiado en que se va a dar y que para el 12 de junio, cuando arranquen pretemporada con pruebas médicas, ahí debería estar Joel.

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¿Cuánto ganaría Joel Campbell en Inter San Carlos?

Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos, aseguró que solo esperan la llegada del representante de Joel Campbell a Costa Rica. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

El dirigente indicó que el salario de Campbell será menor a los $10 mil (cinco millones de colones), porque ese es el tope máximo que tienen en el club.

“Evidentemente, los números son confidenciales y no podemos decir las cifras con las que hemos negociado, pero lo que sí le puedo decir y garantizar es que Joel se ajustó a nuestro presupuesto y que, igual que otros jugadores que vienen, llegan por un convencimiento en el proyecto.

“Joel quiere trabajar con Douglas Sequeira y Álvaro Saborío, se conocen de Selección y esa es la motivación más grande. Si hubiera sido económica, no hubiera llegado porque había otras ofertas; no fuimos los únicos, muchos clubes estaban compitiendo por él”, reveló el dirigente sancarleño.

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Campbell quiere reivindicarse en Costa Rica

El norteño asegura que Joel tiene todavía mucho fútbol por dar y que tiene algo que les dijo especialmente.

“Joel es un jugador joven todavía, tiene oportunidad de reivindicarse, que es lo que él quiere. Él habló en mi presencia con Álvaro (Saborío) y Douglas (Sequeira) y dijo que quiere reivindicarse en el fútbol de Costa Rica porque se han hablado cosas que no son.

“Joel fue tricampeón centroamericano con Alajuela, fue campeón del torneo local y parece como si no hubiera hecho nada. Se le está atacando de forma irresponsable”.