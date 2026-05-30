¿Llegará Joel Campbell a Honduras? Esto dijo el presidente del Olimpia

Recientemente se regó el rumor de que a Joel Campbell lo ofrecieron en el Olimpia de Honduras, según el periodista Álvaro de la Rocha; no obstante, el presidente de los leones, Rafael Villeda, dejó clara su postura sobre el futuro del atacante costarricense.

“Joel Campbell fue ofrecido a Olimpia. La leyenda costarricense es agente libre y fue acercado a la dirigencia del ‘León’, que evalúa si hacer gestiones por su fichaje”, manifestó el periodista sobre Campbell y los albos.

Presidente de Olimpia le cerró las puertas a Joel (Rafael Pacheco Granados)

Ante esto, el jerarca de la institución, 40 veces campeón del fútbol de Honduras, no dejó dudas al respecto de ese posible rumor.

“Es completamente falso. En ningún momento hemos recibido algo que tenga que ver con Joel Campbell; me sorprende tanta información y con la firmeza con que algunas personas afirman ese tipo de contrataciones”, expresó en el medio TVC el presidente olimpista Rafael Villeda.

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Campbell salió de Alajuelense tras acabar su contrato luego de un torneo muy irregular y en el que el atacante no logró destacar para evitar tres fracasos manudos, ya que acabó perdiendo en cuartos de final el torneo de Copa ante Liberia. En la Concacaf Champions Cup fueron eliminados en octavos ante LAFC y el más fuerte fue la eliminación en la primera fase del Clausura 2026.

Campbell marcó un solo gol en el pasado semestre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con Joel no hay claridad en su futuro debido a que sigue sin ver luz con algún club, ya que equipos nacionales como Saprissa ya le cerraron la puerta a una posible llegada. Además, Jafet Soto fue claro al descartar la posibilidad del jugador de llegar al Herediano.

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El delantero viene de un semestre en el que tan solo anotó un gol y ese fue en el triunfo de 3-0 de Alajuelense sobre Pérez Zeledón con un lanzamiento desde el manchón de penal.