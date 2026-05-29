Joel Campbell y Saprissa podrían volver a cruzar sus caminos una vez más

Joel Campbell está por definir su futuro y aún aparecen diversas versiones de qué podría pasar con él a partir del segundo semestre del 2026 tras dejar Alajuelense.

Desde Honduras vinculan a Joel Campbell con Olimpia

Joel Campbell podría ir al fútbol hondureño, país en el que el año pasado le hizo un golazo al Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Lo último que se publicó sobre el atacante costarricense viene de Honduras, luego de que en ese país lo ubican en el club más importante de su liga, el Olimpia.

El periodista Álvaro de La Rocha publicó en su cuenta de X (antes conocida como Twitter) que los albos tendrían un interés por el jugador.

“Joel Campbell fue ofrecido a Olimpia. La leyenda costarricense es agente libre y fue acercado a la dirigencia del ‘León’ que evalúa si hacer gestiones por su fichaje”, tiró.

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En Honduras destacan el impacto que tendría su llegada

💣 EXCL: Joel Campbell fue ofrecido a Olimpia. 🦁🇨🇷🇭🇳



La leyenda costarricense es agente libre y fue acercado a la dirigencia del ‘León’ que evalúa si hacer gestiones por su fichaje.



Lo contamos junto a @emmaa_ramoss en 11 Deportes. pic.twitter.com/mid5n1IPeU — De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) May 29, 2026

En el programa La Voz del Deporte, comentaron que Olimpia busca refuerzos de alto perfil y uno sería Joel.

“Joel fue presentado y ofrecido al Olimpia, un goleador que a nivel de fútbol hondureño, déjame decirlo, sería un jugador de talla mundial si se llegara a hacer la negociación oficial para que llegara al equipo albo”.

“Sobre todo daría mucho morbo por lo que se viene en Copa Centroamericana en el que lo estaríamos viendo ante Saprissa”, comentó por su parte la periodista Emma Ramos.

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Aún no existe una oferta formal

De La Rocha aseguró que todavía no hay una oferta para el jugador, pero que sí se encuentra en evaluación el asunto y que al olimpismo le interesa.

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