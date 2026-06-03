¿Joel Campbell ya es jugador del Inter San Carlos? Esto es lo que se sabe sobre el delantero

Joel Campbell aún sigue sin equipo y todavía no ha fichado con el Inter San Carlos.

En las últimas horas trascendió que el exdelantero de Alajuelense podría unirse al cuadro norteño, pero una fuente cercana al equipo alajuelense confirmó que aún no hay humo blanco sobre la contratación del jugador.

Recordemos que Campbell quedó fuera de la Liga, al finalizar el torneo de Clausura 2026, y su futuro en el fútbol local ha sido todo un misterio.

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Joel Campbell aún no es jugador del Inter San Carlos. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Nada de firma

En Inter San Carlos aseguran que sí hicieron una propuesta formal por el jugador de 33 años, pero aún no reciben una respuesta de su representante.

“Hay un interés del Inter San Carlos por tener a Joel Campbell dentro de la planilla; el equipo hizo una propuesta formal y se está a la espera de lo que se decide con su representante”, expresó la fuente.

El equipo sancarleño logró el ascenso a primera división, luego de derrotar a Jicaral Sercoba, en la final del torneo de Clausura de la segunda división.