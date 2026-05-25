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Inter San Carlos piensa en grande: presidente revela ambicioso proyecto y dónde jugarán en primera división

Giovanni Paniagua reveló los planes para el Inter San Carlos, ahora que jugarán en primera división

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos, reveló los planes venideros para el equipo norteño, al conocer que será el nuevo inquilino en la primera división.

Para el Apertura 2026, el equipo campeón de la Liga de Ascenso tiene todo listo y logró negociar con el Comité Cantonal de Deportes de San Carlos, para usar el estadio Carlos Ugalde, inmueble que es también la casa de la Asociación Deportiva San Carlos.

El médico y empresario reveló que trabajan en un nuevo complejo deportivo, localizado en Aguas Zarcas de San Carlos y confían en que pueda estar listo para la pretemporada, aprovechando que el torneo nacional arrancará hasta después de la Copa del Mundo de Norteamérica.

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Geovanni Paniagua Presidente del Inter San Carlos Yosimar Arias Gerente deportivo Inter San Carlos 24 de mayo del 2006. Facebook del Inter San Carlos
Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos reveló los planes del equipo norteño para el Apertura 2026. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

“La idea es que esté listo para arrancar la pretemporada. Estamos instalando dos canchas, una de césped natural y otra sintética. Vamos a hacer residencias deportivas, gimnasio, que ya lo teníamos en Pital y el área médica.

“Esperamos tener nuestro propio estadio a mediados de 2027. Será muy similar al que tiene Sporting FC. La idea es cerrar el terreno y colocar graderías. La intención es contar con un proyecto sólido y brindarle condiciones adecuadas a los jugadores”, dijo Paniagua a los medios de comunicación, luego del partido entre Inter y Jicaral.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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