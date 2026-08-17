Inter San Carlos vence a Pérez Zeledón y le mete presión a Cartaginés por los primeros lugares de la tabla

Inter San Carlos logró su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026 y venció por la mínima a Pérez Zeledón, con lo que está dando la pelea en la tabla de posiciones.

Este domingo, los norteños visitaron el estadio Municipal de Pérez Zeledón y con un tanto de Randy Vega en los primeros minutos del encuentro les bastó para llevarse el triunfo, tras haber derrotado a San Carlos en la jornada previa.

El resultado pone contra las cuerdas al club que dirige Robert Arias, el cual acumula apenas un triunfo en lo que va del campeonato.

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Randy Vega anotó el gol de la victoria para Inter San Carlos. Foto: prensa Inter SC. (Foto: prensa Inter SC. /Foto: prensa Inter SC.)

Los tafas desplazaron a Cartaginés del tercer lugar y llegaron a las siete unidades, mientras que los generaleños tienen apenas cuatro puntos.

Un golcito y 3 puntos

El gol del Inter apareció a los 9 minutos. Joel Campbell asistió a Randy Vega y el exjugador del Herediano quedó frente a Miguel Ajú y envió la pelota al fondo del arco de los guerreros.

Campbell tuvo un gran partido porque, además de la asistencia, intentó romper la red y tuvo una jugada de chilena, pero no pudo concretar sus aproximaciones.

Los generaleños no se quedaron atrás y buscaron la paridad. El timonel sureño recurrió a Marvin Angulo y Elián Quesada (quien debutó con los pezeteros) en la segunda mitad, con el objetivo de tener más control de la pelota.

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Joel Campbell tuvo un buen domingo. Foto: prensa Inter SC. (Foto: prensa Inter SC. /Foto: prensa Inter SC.)

Incluso, Angulo tuvo una clara ocasión cuando remató fuera del área, pero la bola se fue por encima del arco de Guido Jiménez, quien estuvo atento a las aproximaciones de los locales.

Pese al gol que recibieron en la primera parte, Ajú fue clave para evitar que la ofensiva rival ampliara la ventaja. Rachid Chirino también buscó el gol en dos ocasiones.

El resultado le permite a los sancarleños descansar y prepararse para su próximo partido que será contra el Deportivo Saprissa el domingo 23 de agosto en Ciudad Quesada.

Por otro lado, Pérez visitará el Lito Pérez el próximo viernes para enfrentar a Puntarenas FC.