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Ya hay humo blanco: Inter San Carlos oficializa la llegada de Antonny Monreal

Antonny Monreal se convirtió en el nuevo refuerzo del Inter San Carlos

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Antonny Monreal fue presentado como el nuevo refuerzo del Inter San Carlos.

Este jueves, el cuadro norteño confirmó la llegada del arquero mexicano, luego de que hace unos días Escorpiones de Belén lo anunciara como su nuevo fichaje.

La llegada de Monreal al Inter SC fue todo un suceso debido a su vinculación con el equipo belemita luego de su paso por el Municipal Liberia.

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Antonny Monreal
Antonny Monreal fue presentado como el nuevo refuerzo del Inter San Carlos. Foto: prensa Inter SC. (Foto: prensa Inter SC. /Foto: prensa Inter SC.)

Bienvenida

Así presentó el equipo sancarleño a su nuevo jugador:

“𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗠𝗼𝗻𝗿𝗲𝗮𝗹 ya es Tafa.”

“A partir de hoy, este escudo también será el suyo. Cada atajada, cada esfuerzo y cada minuto en la cancha serán por estos colores y por esta afición. ¡Bienvenido a tu nueva casa!“.

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Antonny MonrealInter San CarlosTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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