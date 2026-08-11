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Escorpiones finalmente dio noticias sobre el futuro de Antonny Monreal

Antonny Monreal quedó fuera de Escorpiones y su futuro podría estar en el Inter San Carlos

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Por Eduardo Rodríguez

Pese a que Anthony Monreal fue anunciado hace muy poco como nuevo refuerzo para la portería de Escorpiones, el arquero mexicano ya quedó fuera del conjunto belemita.

El equipo recién ascendido contó en un comunicado de prensa que el portero no seguirá en el club, donde ni siquiera llegó a debutar.

26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
Monreal quedó fuera de Escorpiones sin debutar. (JOHN DURAN/John Durán)

“¡Muchas gracias, Antonny! El guardameta mexicano Antonny Monreal no continuará en nuestra institución. Agradecemos a Antonny su disposición durante su vinculación con nuestro club. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos, Antonny!”, publicó el conjunto belemita.

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Monreal estaba en Liberia; no obstante, tras todo lo ocurrido con la licencia de los guanacastecos pasó a Escorpiones, pero al final no sucedió. Se dice que su futuro podría estar en el Inter San Carlos.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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