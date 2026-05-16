Irán viajará a Turquía para concentrarse antes del Mundial y ver si finalmente consiguen sus visas

La selección de Irán partirá el lunes por la mañana rumbo a Turquía para realizar una concentración de preparación, antes de viajar a Estados Unidos, donde debe disputar el Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio, anunció este sábado el entrenador Amir Ghalenoei.

Esta etapa de preparación tendrá lugar en Antalya, donde el “Team Melli” ya había disputado partidos amistosos a finales de marzo, precisó Ghalenoei en la página de internet de la Federación Iraní de Fútbol.

El pasado miércoles, la afición le organizó una despedida a los jugadores. (ATTA KENARE/AFP)

La convocatoria incluirá a 30 jugadores, de los cuales un máximo de 26 serán finalmente seleccionados para el Mundial. Entre los jugadores citados figuran el veterano portero del Tractor SC Alireza Beiranvand (33 años) y el delantero del Olympiacos Mehdi Taremi.

“Elegir a 30 jugadores para esta última concentración de preparación antes del Mundial ha sido la decisión técnica más difícil de mi carrera como entrenador”, declaró Amir Ghalenoei, antes de asegurar que había confeccionado su lista basándose únicamente en “criterios técnicos”.

En Antalya, Irán espera disputar dos partidos amistosos, aunque hasta ahora solo se ha confirmado un encuentro contra Gambia el 29 de mayo, según Sam Mehdizadeh, agente de partidos irano-canadiense al frente de una empresa que organiza partidos amistosos.

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Los jugadores también aprovecharán su estancia en Turquía para realizar los trámites relacionados con la obtención de visados para Estados Unidos, en pleno conflicto entre Teherán y Washington.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó el jueves que aún no se había expedido ningún visado para el Team Melli.

Taj y una delegación iraní se reunieron este sábado en Estambul con el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, y con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, indicó la TFF en X.

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“Durante esa reunión, se realizaron análisis sobre el campo de entrenamiento y los preparativos previstos por la selección iraní en Turquía antes del Mundial”, añadió.

Irán, que instalará su campo base en Tucson, Arizona, está encuadrada en el Grupo G e iniciará su Mundial frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, antes de enfrentarse a Bélgica en esa misma ciudad y después a Egipto en Seattle.