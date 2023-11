Jacky Álvarez regresó a las canchas en un deporte que jugó por primera vez

Jacky Álvarez disfrutó bastante la experiencia del fútbol playa. Foto: Prensa Lifupla.

En la vida siempre hay una primera vez, que lo diga la exfutbolista Jacqueline Álvarez, quien debutó en el fútbol playa en un torneo relámpago y, pese que salió molida por los piques que se pegó, nos reveló que ya se apuntó para la revancha.

Jacky fue invitada el pasado fin de semana, por Geovanny Vargas, para jugar con Dimas Escazú en la Copa Femenino 2023, organizada por la Liga de Fútbol Playa (Lifupla) en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. Álvarez y su equipo quedaron subcampeonas al caer en la final ante Las Costeñas en penales.

La exgoleadora dice que sudó la gota gorda en las mejengas.

“No sé por qué me dio esa espinita de: ‘Bueno, voy a probar, es fútbol playa, debe ser más rico, ¿verdad?’. Ay no, viera qué difícil, sí disfruté un montón, me reí porque me sentía torpe jugando, es completamente distinto al fútbol 11 y es más difícil.

“Es más difícil porque hay que correr en la arena descalza, cuando jugaba al fútbol era de andar el balón al piso, ahí no, la bola tiene que estar arriba, admiro muchísimo a los que juegan fútbol playa, porque realmente hay que tener una condición física importante, la precisión, las habilidades, o sea, es un deporte completamente extremo”, contó.

El momento más duro fue cuando le tocó lanzar un penal, todo lo que aprendió en el verde de nada le sirvió y la bola terminó por fuera de la cancha.

“Tuve una opción de lanzar un penal, la volé y la mandé a los árboles (risas), porque hasta es eso debés tener el toque para colocar la bola, es muy diferente que en fútbol 11, hay que hacer un puñito de arena para poner el balón, me sentí muy mal, pero luego me motivé y me dije: ‘Ya cae ese gol’, y luego hice uno.

“En las gradas se generó una gran expectativa cuando se dieron cuenta que estaba jugando. Llegué calladita y de pronto escuché los gritos de ‘¡Jacky, Jacky!’ y yo muerta de la vergüenza”, contó entre risas.

Pese al esfuerzo extra, dijo que en el futuro, si la ponen a escoger entre fut playa y fut cinco, se queda con la primera opción y nos reveló que ya tiene fecha para su próxima participación en otro torneo relámpago.

“Quedé reventada y me duele todo (risas) porque los partidos fueron desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. y fueron tres juegos de alto rendimiento. El próximo 16 de diciembre, en playa Sámara, se realizara otro torneo relámpago y voy para allá, esa espinita de la revancha me quedó, ¿quién dijo miedo?”, finalizó.

Para que vean, en la vida siempre hay una primera vez y, como en este caso, pese a la sufrida, Jacky lo disfrutó.