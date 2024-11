Jacky Álvarez reveló detalles de las propuestas indecorosas que recibió para jugar en la Selección

Jacqueline Álvarez abrió su corazón y reveló las humillaciones que vivió cuando era futbolista. Instagram.

La exfutbolista y comentarista Jacqueline Álvarez reveló que cuando inició su carrera, algunos entrenadores le imponían como condición tener relaciones sexuales con ellos para poder jugar.

Jacky estuvo en el programa “Únicamente fútbol”, a cargo del periodista Maynor Solano y fiel a su estilo, contó cómo forjó su carrera y hasta aseguró que en más de una ocasión, un dirigente intentó callarla, para que no dijeran los horrores que vivieron ella y varias de sus excompañeras en la Selección Nacional.

Sobre todo esto, Álvarez conversó con La Teja y aseguró que fueron muchas veces en las que algún entrenador o directivo le “condicionó” su permanencia en un partido a cambio de tener relaciones sexuales y hace cuatro años vivió una situación con un dirigente, que le hizo una propuesta indecorosa.

“En esto te encontrabas entrenadores que nos acosaban mucho, un entrenador me dijo que dependía de mí ser titular, que me acostara con él, en una eliminatoria en Nicaragua.

“En eso tenía 19 años y una vez se lo comenté a un dirigente y no hizo nada. Me sentía vulnerable y una vez llegó un entrenador y nos dijo ‘ustedes se van a hacer lesbianas y no quiero que sean lesbianas, aquí hay un hombre’ y no puedo entender cómo alguien nos decía eso”, expresó.

La exdelantera añadió que hace poco se reencontró con algunas de sus compañeras y algunas revelaron que vivieron situaciones parecidas a las que la presentadora de “Fútbol Al Día” ha denunciado.

“No necesité acostarme con un hombre para ser la mujer empoderada que soy, pese a las situaciones duras, el fútbol me hizo obtener valentía, mi personalidad.

“De niña era muy sumisa y un día, cuando tenía 23 años decidí no aguantar más cosas y el día que me vi con mis excompañeras fue muy lindo y recordamos lo que pasamos y me agradecieron porque sigo levantando la voz”, añadió.

La exdeportista se dedicó al fútbol por cerca de 19 años. Instagram.

La quisieron callar

Jacky contó que en una ocasión, un dirigente de la Fedefútbol intentó callarla, para que no siguiera revelando las cosas que pasaban en la Tricolor.

“Recuerdo que recién inaugurado el Proyecto Gol nos hacían entrenar en canchas de barro, cuando habían unas con césped. A los chicos les ponían un bus para llevarlos de un lugar a otro y una vez lo pedí para mis compañeras y nos decían que no se podían subir ahí.

“Los chicos tenían sus bebidas para hidratarse y nosotras nos teníamos que pegar del tubo y en una oportunidad, un dirigente me pidió que no lo contara más, porque con él las cosas estaban cambiando, pero yo le dije que no iba a guardar silencio”, añadió.

Álvarez aseguró que todo lo que vivió la ha ayudado a ser una mujer fuerte y hoy, como docente, desea seguir transmitiendo el mensaje para las nuevas generaciones.

“A veces hay padres que quieren que sus hijos practiquen deporte y los dejan solos, pensando que son espacios seguros y muchas veces pasa que no, y no sólo en el fútbol, en otros deportes hay cosas similares”, expresó.