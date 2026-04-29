La exjugadora Jacky Álvarez dio a conocer uno de sus principales temores.

Álvarez subió a sus redes un video de su participación en “Fútbol al día”, del lunes anterior, en el momento que un fuerte temblor sacudió al país y no escondió que los movimientos sísmicos la asustan mucho.

“Está temblando, uy Dios mío, Santo Padre. Es la primera vez que me pasa esto. Casi los dejo chiquillos”, dijo la exjugadora, con una visible risa nerviosa, durante el programa.

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Jacky Álvarez reveló uno de sus más grandes temores. Foto: Instagram Jacky Álvarez. (Instagram)

Buen susto

En el posteo que hizo la exfutbolista reveló que pese al susto, logró mantener la calma y no dejar el set.

“Temblores en vivo. Qué ansiedad, pero por dicha he logrado mantener la calma”.

Según la Red Sismológica Nacional la magnitud del temblor se fijó en 5,3 grados. Mientras que según el Ovsicori, el sismo tuvo una intensidad de 4,7 grados y el epicentro se localizó a 5 kilómetros al suroeste de Acosta, San José.