Exfutbolista Jacky Álvarez llora la pérdida de un ser que se robó su corazón

La comentarista Jacky Álvarez, del programa Fútbol al día, lamentó la pérdida de un ser muy especial para ella

Por Yenci Aguilar Arroyo

La exjugadora y comentarista Jacky Álvarez sufre por la muerte de un perrito.

A través de sus redes sociales, la comentarista de Fútbol al día le dedicó un sentido mensaje a Matheo, un peludito que según Álvarez, aunque ella no era la dueña, se robó su corazón.

Jacky Álvarez lamenta la pérdida de un perrito llamado Matheo.
Jacky Álvarez lamenta la pérdida de un perrito llamado Matheo. Foto: Instagram Jacky Álvarez. ( Foto: Instagram Jacky Álvarez. /Foto: Instagram Jacky Álvarez.)

El mensaje de Jacky Álvarez

Este fue el mensaje que Jacky le dedicó al perrito.

“Mateíto hermoso, llegaste a nuestras vidas para quedarte para siempre en nuestros corazones. Así te vamos a recordar: jugando sin parar, ladrando de felicidad, viajando y disfrutando cada momento, que era lo que tanto te gustaba.

“Te fuiste sin avisar, sin que estuviéramos preparados, y tu partida nos deja un vacío y una tristeza profunda. Pero también nos queda la paz de saber que ahora estás descansando. Vivirás siempre en nuestros recuerdos, y al pensar en ti, lo haremos con amor y con una sonrisa”.

26/10/2020/ Retratos de Jackie Alvarez ex futbolista de la selección femenina de Costa Rica. retratos en su residencia con sus mascotas y en el studio de GN / Fotografía: John Durán
La exjugadora Jacky Álvarez lamentó la pérdida de una mascota que se robó su corazón. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

