Exfutbolista Jacky Álvarez llora la pérdida de un ser que se robó su corazón

La exjugadora y comentarista Jacky Álvarez sufre por la muerte de un perrito.

A través de sus redes sociales, la comentarista de Fútbol al día le dedicó un sentido mensaje a Matheo, un peludito que según Álvarez, aunque ella no era la dueña, se robó su corazón.

Jacky Álvarez lamenta la pérdida de un perrito llamado Matheo. Foto: Instagram Jacky Álvarez. ( Foto: Instagram Jacky Álvarez. /Foto: Instagram Jacky Álvarez.)

El mensaje de Jacky Álvarez

Este fue el mensaje que Jacky le dedicó al perrito.

“Mateíto hermoso, llegaste a nuestras vidas para quedarte para siempre en nuestros corazones. Así te vamos a recordar: jugando sin parar, ladrando de felicidad, viajando y disfrutando cada momento, que era lo que tanto te gustaba.

“Te fuiste sin avisar, sin que estuviéramos preparados, y tu partida nos deja un vacío y una tristeza profunda. Pero también nos queda la paz de saber que ahora estás descansando. Vivirás siempre en nuestros recuerdos, y al pensar en ti, lo haremos con amor y con una sonrisa”.