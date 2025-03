Jacky Álvarez y Diego Obando protagonizaron acalorada discusión por culpa de Jonathan Moya

Jacky Álvarez y Diego Obando se enfrentaron a causa del incidente de Jonathan Moya con un influencer. Instagram Jacky Álvarez. (Instagram)

Jacky Álvarez y Diego Obando tuvieron una acalorada discusión, a causa de la polémica que protagonizó Jonathan Moya con un influencer.

Recordemos que el jueves anterior, Moya se negó a responderle preguntas a Esteban Amador, conocido como Piolo, quien es creador de contenido y aficionado de Alajuelense.

Este viernes, en Fútbol al día, el periodista y la reconocida exjugadora tuvieron una diferencia de criterios, por lo que ocurrió entre el delantero liguista y Piolo.

Obando le dijo a Álvarez que, muchas veces, los influencers o panelistas se le van directo a los tobillos hacia los futbolistas y no llevan argumentos cuando tienen que defender sus posiciones, lo que paró de uñas a Jacky, quien no se quedó callada y le hizo un buen reclamo.

Televisión nacional, no lo entenderás



pic.twitter.com/gMFJclbGpj — Un Manudo en Tibás (@umetcr) March 29, 2025

“Si usted me dice a mí que yo no tengo argumentos, que me despida ya mismo el jefe. Si usted me dice que yo no tengo argumentos para estar aquí sentada, que me llamen ya, porque me estás faltando el respeto”, le expresó la exdelantera.

Ante esto, Obando le contestó:

“Saque todos los trapos que quiera en este momento, sáquelos, no me importa. Yo sigo manteniendo mi línea y lo que digo es que usted está faltando el respeto porque Piolo dice que el salario es un desperdicio. Eso es faltarle el respeto al jugador y a la persona”, agregó el comunicador.

Jacky cerró la discusión diciendo: “que en la cancha no me está demostrando”.