Jafet Soto habló de Kendall Waston

El gerente deportivo del Club Sport Herediano, Jafet Soto, habló sobre el futbolista Kendall Waston y la labor que hizo en el partido de vuelta de la final de la segunda fase.

Jafet Soto dijo que Jeaustion Campos no sorprendió a nadie. (Albert Marin)

Ese partido se jugó en el estadio Coyella Fonseca y si Herediano ganaba era campeón, pero el ganador fue Saprissa, con un gol de Orlando Sinclair.

Sin embargo, Waston jugó más de media hora como centro delantero, cuando es defensor y muchos creen que ese movimiento sorprendió al técnico rojiamarillo Hernán Medford.

En diálogo con el periodista Yashin Quesada en Encuentro Deportivo, Soto dijo que no hubo sorpresas.

“Es increíble, los patrones son similares hasta que no salga un jugador como Messi o Pelé. Yo he enfrentado a los dos entrenadores (Hernán Medford y Jeaustin Camos) y lo de Waston me lo hicieron a mí, de centro delantero, entonces, Hernán dijo que no lo sorprendió, por supuesto que no. El primero que lo hizo fue Hernán, el patrón del fútbol es el mismo y a veces queremos hacernos los arrechos, pero dependemos del material que tengamos”, opinó.

A Soto le preguntaron cómo se controlaba la Torre.

“En el partido del domingo realmente lo que hizo no es diferente a lo que puede hacer el delantero de Grecia Fernando Lesme o en algunos momento Lauro Cazal en Pérez Zeledón, realmente hasta lo vi incómodo tanto que le rompió la ceja a Basulto, o la falta que comete en el gol de Sinclair, que ahí está la toma, hasta que al minuto 25 lo pasan para atrás, eso ya Hernán lo había hecho en el pasado”, dijo Soto.