Jafet Soto le tiró al ministro de Seguridad, Mario Zamora

Jafet Soto, técnico del Herediano, volvió a tirar fuego y en esta ocasión su blanco fue el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Jafet Soto dijo que ya sabemos cuáles son los colores del ministro de Seguridad Mario Zamora. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El florense estaba diciendo que en Costa Rica ningún estadio pesa, que ningún equipo juega en escenarios como el del River Plate o el de Boca Juniors en Argentina y por allí metió la cuñita en contra del jerarca de Seguridad.

“Antes se podía sentir uno presionado, pero ahora hay más factores externos como, por ejemplo, jugar hoy a las 5 de la tarde, no darme permiso para jugar el sábado a las 8 de la noche, sabiendo que en Heredia había un pasacalle a las 4:30 de la tarde y que hoy hubo una carrera de la Municipalidad de Santa Bárbara donde participaron 1500 personas”.

Jafet dice eso porque él programó el partido para el sábado a las 8 de la noche, pero la Fuerza Pública no autorizó ninguno de los partidos para ese día porque había un festival navideño en Alajuela y otro en San Carlos, además, por los operativos de seguridad por el aguinaldo.

Mario Zamora estuvo en la mira de Jafet Soto. (Alonso Tenorio)

“Hay factores que también juegan, que están presentes e indudablemente no debería meterse en un partido de fútbol, igual no dije nada en la semana, pero todos sabemos los colores del ministro de Seguridad, lo he visto en el estadio, entonces a eso deberíamos ponerle atención”, expresó.

Recordó que el 14 de setiembre ocurrió algo similar (un partido entre Herediano y Alajuelense fue reprogramado porque la Fuerza Pública no garantizaba la seguridad por los actos cívicos de esa fecha) y que grabó lo que dijo el director de operaciones de ese organismo, Erick Calderón.

“Dijo que no había problema, que era una recomendación, que se podía hacer con oficiales de seguridad privada, eso yo lo tengo grabado”, añadió.