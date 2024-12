Jafet Soto resaltó un logro de Alajuelense al que otros le han bajado el piso

Jafet Soto, técnico del Herediano, reconoció este domingo en conferencia de prensa, luego de la victoria en la semifinal ante Alajuelense, algo que él envidia a los rojinegros.

Jafet Soto no le bajó el piso al título de Centroamérica de la Liga. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Team ganó el partido 2 a 0 y deberá cerrar en el Alejandro Morera Soto la serie para avanzar a la final de segunda fase.

En la conferencia, Soto expresó resaltó un logro de Alajuelense que le hubiera gustado que fuera para el Team.

“Si uno suma objetivos, no es ser conformista, no son excusas, pero el objetivo principal y el más importante, si lo ponemos en una escala era llegar a esa final y pelear el campeonato de la Centroamericana, pero vamos a Concacaf y allí sí hay un premio por estar. Yo no le quito mérito a eso, jamás, jamás, me hubiera gustado jugarla y ganarla”, expresó Soto.

El Team perdió la semifinal de ese torneo ante el Real Estelí, con un marcador global de 2 a 2, pero el Tren del Norte pasó porque el gol de visitante vale doble. Al final, el campeón fue el cuadro que dirige Guimaraes, que venció en la final, precisamente, al cuadro de Nicaragua.