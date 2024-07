Jafet Soto le vuelve a tirar a Saprissa con algo que a los morados no les hará mucha gracia

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y gerente general del equipo, volvió a tirarle a Saprissa este martes en el estadio Nacional, luego del triunfo del cuadro rojiamarillo ante el Tauro FC de Panamá.

A Jafet le pidieron una opinión porque Saprissa estaría entablando negociaciones con Deyver Vega, exjugador del Team.

Jafet Soto estuvo en el Nacional y dijo que le hizo falta ver más gente. (Rafael Pacheco Granados)

“Es normal, siempre fichan lo que dejamos. Youstin Slas, Jefferson Brenes, y puedo seguir, puedo hacer una lista desde Anllel Porras, normalmente lo que dejamos lo fichan y no solo Saprissa”, expresó.

Jafet se ha mostrado muy crítico con los saprissistas sobre todo por temas arbitrales y se refirió al juego contra Guanacasteca por el torneo local, que ganaron los morados 3 a 1.

A ese tema se refirió cuando le preguntaron sobre la estabilidad de Wálter Centeno en el banquillo florense.

“Wálter es un superentrenador, es un accidente lo del sábado, no jugamos bien, Guanacasteca fue superior y así son los partidos, muchos equipos que jueguen en Guanacaste les costará sumar, tienen un gran equipo y si no es por arbitraje, me refiero al partido de Saprissa Guanacasteca, no termina 3 a 1″.

Herediano se impuso a Tauro FC 1 a 0. (Rafael Pacheco Granados)

La semana pasada, Jafet Soto le sugirió a Yosimar Arias, director deportivo de Guanacasteca, salir a la conferencia de prensa con una camisa morada, para que no lo sancionaran, en alusión al millón de colones de multa que le impusieron al guanacasteco por referirse de forma despectiva al arbitraje. Soto consideró que el entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, pudo incurrir en faltas similares y no fue sancionado.

Sobre si Arias podría cumplir el perfil para ser un gerente deportivo de Herediano, tras la salida de Robert Garbanzo, hizo una finta al mejor estilo de Messi.

“Yosimar Arias es el director deportivo de Guanacasteca, no me puedo referir a una persona que tiene trabajo”.

Las críticas de Jafet Soto hacia Saprissa continúan, reflejando la intensa rivalidad entre ambos clubes.