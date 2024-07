Robert Garbanzo aclaró en La Teja el polémico tema con Wálter Centeno

Robert Garbanzo, exgerente deportivo del Club Sport Herediano, aclaró este martes que nunca habló mal del entrenador Wálter Centeno ni de su estilo de juego.

El exgerente aclaró que respeta mucho al entrenador y que él lo llevó al cuadro rojiamarillo.

Robert Garbanzo dijo que también él llevó a Wálter Centeno a Guadalupe FC. (Albert Marín)

“Cuando me hicieron la entrevista el sábado, lo que dije fue que el fútbol de Costa Rica dicta otras cosas, no que no estoy de acuerdo con lo que hace Wálter, yo creo en lo que hace y por algo lo traje al Herediano”, explicó Robert.

Garbanzo agregó que sí confía en el trabajo del Paté Centeno y que no se refirió sobre su estilo de juego.

LEA MÁS: Wálter Centeno responde a Robert Garbanzo, quien le tiró por su forma de juego

“Creo en la idea de él, pero el fútbol dicta otras cosas y se debe mejorar para poder ganar, pero jamás dije algo en contra del sistema o de lo que quiera hacer Wálter con su fútbol”.

Wálter fue consultado el lunes sobre la supuesta crítica de Garbanzo a su sistema y expresó lo siguiente: “Le soy sincero, estoy muy seguro, tranquilo de lo que hago, me considero un profesional, si me contrataron es porque creen en mí y voy a seguir haciendo lo que hago. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, todo el mundo ve el fútbol diferente, así que no tengo problema con eso”.

Garbanzo renunció sorpresivamente a la gerencia del Herediano, pero no tuvo que ver nada con lo de Centeno.

La aclaración de Garbanzo busca poner fin a los malentendidos respecto a sus comentarios sobre Wálter Centeno. Con su respaldo explícito al entrenador, queda claro que la renuncia de Garbanzo no tuvo relación con el desempeño o estilo del entrenador.