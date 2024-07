Jafet Soto no oculta que Saprissa lo tiene con sangre en el ojo y vuelve a tirarle un gran filazo

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, envió un consejo a Yosimar Arias para evitar las multas por hablar de los arbitrajes y en él involucró a Saprissa, equipo al que le ha tirado en las últimas semanas.

Jafet Soto no esconde que Saprissa lo tiene con sangre en el ojo. (Alonso Tenorio)

Arias fue sancionado con una multa de un millón de colones por referirse en forma despectiva a la labor de los árbitros, según el Comité Disciplinario, luego del partido contra Saprissa.

Soto, quien suele ser muy polémico, le dijo a Yosimar que se ponga la camiseta morada para evitar que lo sancionen.

“Yo creo que Yosimar debería salir con camisa morada, para que no lo multen. No hay mucha diferencia de lo que dijo Vladimir de lo que dijo Yosimar, es más le voy a decir que si tiene una camisa morada que se la ponga. Da vergüenza, porque Yosimar no ofende a nadie”.

“Da pena como lo dije el martes, lo repito hoy si ese comité tiene vergüenza debería irse”, dijo antes de la mejenga en que el Team perdió en su visita al Chorotega, 2 a 1.