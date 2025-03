Jafet Soto nos reveló lo que piensa de la ausencia de Elías Aguilar en la Selección Nacional

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, se mostró muy tranquilo con su equipo y hasta habló de la ausencia de Elías Aguilar en la convocatoria de Miguel “el Piojo” Herrera para la Selección Nacional.

A Jafet Soto no le extrañó que solo convocaran a un jugador del Team. (Jorge Castillo/Jorge Castillo )

El Profeta ha sido de los jugadores más regulares del torneo y muchos esperaban que estuviera en la lista para los juegos contra Belice, por el repechaje para la Copa Oro, programados para el viernes 21 y martes 25 de marzo.

La Teja le preguntó a Jafet si le sorprendía que Elías no fuera llamado.

LEA MÁS: Jafet Soto resaltó un logro de Alajuelense al que otros le han bajado el piso

“No me sorprende, porque soy entrenador y los entrenadores tenemos un estilo, y dentro de eso me ha tocado ver jugadore importantes en el mundo quedar fuera por sistema, por gusto del entrenador, etc, es una cuestión de gustos. Elías hace cosas muy buenas en nuestro equipo y estoy feliz con él”, dijo.

Añadió que no se había hecho ninguna expectativa con el llamado de jugadores florenses a la Tricolor. Al final, solo hubo un convocado, Randy Vega.

“No tenía ninguna expectativa con la Selección Nacional. Me preocupa la Sele, luego de eso, si es un convocado o son diez, me da igual”, añadió.

Elías Aguilar ha hecho un tran torneo con el Team. (Mayela López/Mayela López)

Jafet confesó algo impensado en el medio futbolero nacional: No ha intercambiado criterios con el Piojo Herrera.

“No veo por qué lo tenga que hacer, tenemos un cuerpo técnico interdisciplinario con esa capacidad, metido de lleno con el país, viendo partidos, no ha faltado a los estadios y pidiendo información a los clubes, yendo a entrenamientos. Con ese compromiso, me parece que conocen bien el medio, son gente de fútbol”, dijo.